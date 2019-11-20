Azize, Kartal'ın hayatını kurtarıyor!
7 saat önce
Azize 19 Kasım Salı günü yayınlanan ilk bölümünde Azize, mahkümların aşı günü için hapishaneye gider ve hapishane önünde bir suikastle karşı karşıya kalır. Suikast, suç dünyasının önde gelen ailelerinden Alpanlar'a karşı düzenlenir.
Azize 19 Kasım Salı günü yayınlanan ilk bölümünde Azize, mahkümların aşı günü için hapishaneye gider ve hapishane önünde bir suikastle karşı karşıya kalır. Suikast, suç dünyasının önde gelen ailelerinden Alpanlar'a karşı düzenlenir. Geçmişte bir komiseri öldürmekten mahküm olan Alpanlar'ın büyük oğlu Balkan tahliye olacaktır. Katilin amacı Balkan'ı öldürmektir ancak onun yerine ailenin küçük oğlu Kartal vurulur. Azize ise mahkumlar için geldiği hapishane çıkışında birinin vurulduğunu görünce hemen müdahale eder ve şimdi Alpanlar'la tanışma zamanıdır.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:26
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