Son Dakika Haberleri: Azize, Kartal'ın hayatını kurtarıyor!
Son Dakika Magazin Azize, Kartal'ın hayatını kurtarıyor! - Son Dakika Magazin

Azize, Kartal'ın hayatını kurtarıyor!

7 saat önce

Azize 19 Kasım Salı günü yayınlanan ilk bölümünde Azize, mahkümların aşı günü için hapishaneye gider ve hapishane önünde bir suikastle karşı karşıya kalır. Suikast, suç dünyasının önde gelen ailelerinden Alpanlar'a karşı düzenlenir.

Azize, Kartal'ın hayatını kurtarıyor!, System.String[]

Azize 19 Kasım Salı günü yayınlanan ilk bölümünde Azize, mahkümların aşı günü için hapishaneye gider ve hapishane önünde bir suikastle karşı karşıya kalır. Suikast, suç dünyasının önde gelen ailelerinden Alpanlar'a karşı düzenlenir. Geçmişte bir komiseri öldürmekten mahküm olan Alpanlar'ın büyük oğlu Balkan tahliye olacaktır. Katilin amacı Balkan'ı öldürmektir ancak onun yerine ailenin küçük oğlu Kartal vurulur. Azize ise mahkumlar için geldiği hapishane çıkışında birinin vurulduğunu görünce hemen müdahale eder ve şimdi Alpanlar'la tanışma zamanıdır.


Kartal, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:26 
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