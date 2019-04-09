Son Dakika Haberleri: Azize Kartı - Tarot Başlangıç Dersleri ( Su Karakuş- Nomi)

Azize Kartı - Tarot Başlangıç Dersleri ( Su Karakuş- Nomi)

53 dakika önce

Gizemleri açığa çıkaran, merak uyandıran, soruların cevaplarını veren Azize kartının gizemini konuştuk. Buyrun Nomi, Su Karakuş tarot derslerine. Loş ışıkta Azize'yi konuşmak ayrıca keyifliydi.

Gizemleri açığa çıkaran, merak uyandıran, soruların cevaplarını veren Azize kartının gizemini konuştuk. Buyrun Nomi, Su Karakuş tarot derslerine. Loş ışıkta Azize'yi konuşmak ayrıca keyifliydi.Büyücü Kartı-Tarot başlangıç dersleri Joker Kartı-Tarot başlangıç dersleri Tarot'un Aşkı anlatan kartları Tarot Canlı Açılım Tarot Hakkında Bilmeniz Gereken 8 gerçek
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:36 Kaynak: Youtube
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