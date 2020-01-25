Son Dakika › Güncel › Azize'nin enkazın altından kurtarılma anına ilişkin yeni görüntüler - Son Dakika
Azize'nin enkazın altından kurtarılma anına ilişkin yeni görüntüler
6 saat önce
Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğünde deprem nedeniyle yıkılan binanın enkazı altında kalan Azize ve beraberindekilerin kurtarılmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 08:54 Kaynak: İHA
Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğünde deprem nedeniyle yıkılan binanın enkazı altında kalan Azize ve beraberindekilerin kurtarılmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Elazığ'da yaşanan 6.8'lik deprem sonrası bir çok ilden arama kurtarma ekipleri kente sevk edildi. Mustafapaşa Mahallesi'nde yıkılan 5 katlı apartmanın enkazı altında kalan Azize Çelik ve beraberindekilerin 17 saat sonra kurtarılmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde iki itfaiye erinin Azize Çelik'e seslenmesi ve Azize Çelik'in göçük altından elini uzattığı anlar görülüyor. - ELAZIĞ
Son Dakika Deprem bölgesinden duygulandıran haber! Fedakar baba, eşi ve çocuğunu kurtardı Elazığ'daki deprem sonrası ölü sayısı artıyor Elazığ'da 27 saatin sonunda mucize kurtuluş! Enkaz altındaki anne de kurtarıldı Bakanlar Soylu, Koca ve Kurum'dan ortak açıklama: Göçük altında iki vatandaşımızın sesini duyduk