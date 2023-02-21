AZİZE VE 3 KIZINI, ENKAZDA KALMAKTAN 'ASİL' KURTARMIŞ

DEPREME Hatay'da yakalanan Azize Akın (50), sarsıntıdan önce havlayıp, tırnaklarını bileğine geçirerek kendisini yataktan düşüren, Golden Retriever cinsi köpekleri 'Asil' sayesinde, 3 kızıyla birlikte enkazda kalmaktan kurtulduklarını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ile 7.6 büyüklüğünde meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerde, Hatay'ın Antakya ilçesindeki Ilgım Apartmanı'nın 1'inci katında oturan Azize Akın ile kızları Bilgen Çetin (15), Burcu Çetin (23) ve Aliye Çetin (24), köpekleri 'Asil' sayesinde, enkaz altında kalmaktan kurtuldu. Depremin ardından çocuklarıyla 4 gün naylon altında kaldıktan sonra Muğla'nın Ortaca ilçesindeki kız kardeşinin yanına yerleştiklerini belirten Akın, hayatlarını, asla bırakmayacaklarını söyledikleri köpekleri 'Asil'e borçlu olduklarını söyledi. Barınaktan 5 yıl önce aldıkları, normalde çok sakin olan 'Asil'in olağan dışı sesler çıkardığını anlatan Azize Akın, "Çok havlıyordu. Tırnaklarını bileğime geçirip, beni yataktan düşürdü. O hareketlerine önce anlam veremedik ancak hemen akabinde deprem oldu. O zaman depremi hissedip, bizi ve komşuları uyandırdığını anladık. Köpeklerin depremi önceden hissetme sezgisinin olduğunu duymuştuk, biliyorduk ama bizim başımıza gelene kadar anlamamıştık. Bina yıkılmadan son anda dışarı çıkıp, canımızı kurtardık" diye konuştu. Depremde binanın merdivenlerinin de yıkıldığını aktaran Azize Akın, komşulara inecekleri yeri de 'Asil'in havlayarak gösterdiğini söyledi. Akın, ailece gösterdikleri sevginin karşılığını, 'Asil'in de hayatlarını kurtararak verdiğini kaydetti.

'HAYATIMIZI 'ASİL'E BORÇLUYUZ'

'Asil'in havlamasıyla fırladığını söyleyen Aliye Çetin, "Annemle köpeğimiz 'Asil' üst katta çift kişilik yatakta birlikte yatıyorlardı. 'Asil' havlayarak ve yataktan düşürerek annemi uyandırıyor. Sarsıntı başlayınca da tavandaki avize yatağın üzerine düşüyor. Annem yatakta olsa avizenin altında kalacaktı" dedi. Aliye Çetin, 'Asil'in 5 yıldır kendileriyle olduğunu vurgulayarak, "Her hareketini, bakışını, patilerini büküşünü ağzını açmasının ne anlama geldiğini bilirim. Hareketlerinden ne yapacağını ne istediğini anlayabiliyorum. Gecenin o saatinde, her yer karanlıkken apartmanı inletecek şekilde, çok farklı havlayınca 'Kesin bir şey olacak' dedik. Sarsıntı başlayınca da hemen 'Asil'i kucaklayıp dışarı çıktık. Kedimizi de kardeşim kucaklamış. Binadan kaçışımız 20 saniye gibi bir sürede oldu. Hepimiz hayatımızı 'Asil'e borçluyuz" diye konuştu.

KANSERİ YENMİŞ

'Asil'i barınaktan almalarından bir süre sonra bahçeden kaçtığını ve çiftleştiği köpekten bulaşıcı kanser türü olarak bilinen transmissible venereal tümör (TVT) kaptığını belirten Çetin, "Yavruları oldu. O hastalık süreci uzun sürdü ama o bizim evimizin bir kızıydı. Bizim bir parçamızdı. Bırakamazdık. Çok seviyorduk. Bir gece yarısı kalp krizi geçirdiğinde veterinerler kapalıydı. Otobüse almamışlardı. Tedavisi için çok sıkıntılı bir süreç geçirdik. Sonunda doktorlar 'Sizin sevginiz sayesinde o kanseri yenmiş' dediler. Şimdi ise o bizim hayatımızı kurtardı" dedi.