Azize yeni gününde ekranda
6 saat önce
Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturduğu dizi, artık cumartesi akşamları Kanal D'de izleyicisi ile buluşacak.
Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturduğu dizi, artık cumartesi akşamları Kanal D'de izleyicisi ile buluşacak.
Senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran ve Meryem Gültabak'ın yazdığı "Azize"nin merakla beklenen dördüncü bölümü 14 Aralık Cumartesi günü yayınlanacak. Bu bölümde Azize ve Kartal arasında sırlara rağmen tehlikeli bir yakınlaşma başlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 08:52
10 yıl sonra ekranlara Doktor Ela olarak tekrar dönüş yapan Yasemin Özilhan ilk kez konuştu Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, ip üzerinde amuda kalktı Evinde kaza geçiren Merve Özbey, ayak parmaklarından ameliyat olacak Ceren Hindistan, Mehmet Ali Erbil ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları yalanladı