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Azize yeni gününde ekranda

6 saat önce

Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturduğu dizi, artık cumartesi akşamları Kanal D'de izleyicisi ile buluşacak.

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Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturduğu dizi, artık cumartesi akşamları Kanal D'de izleyicisi ile buluşacak.


Senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran ve Meryem Gültabak'ın yazdığı "Azize"nin merakla beklenen dördüncü bölümü 14 Aralık Cumartesi günü yayınlanacak. Bu bölümde Azize ve Kartal arasında sırlara rağmen tehlikeli bir yakınlaşma başlayacak.

Volkan Kocatürk, Yönetmen, Kanal D, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 08:52 
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