Aziziye Belediye Başkan Aday Adayı Mehmet Musa Çakır: " Çıktığımız Yol Hakka Hizmet Yoludur"

Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren MHP Aziziye Belediye Başkan aday adayı Mehmet Musa Çakır, çıktıkları yolun Hakk'a hizmet yolu olduğunu söyledi. Erzurum MHP Aziziye Belediye Başkan Aday adaylığı başvurusunu yaptıktan hemen sonra ilçedeki seçim çalışmalarına start veren Mehmet Musa Çakır, Dadaşkent ve Ilıca 'nın yanı sıra bağlı mahallelerde de vatandaşlarla bir araya geliyor. Gittiği her mahallede ve misafir olduğu her evde MHP'nin yerel yönetim anlayışı hakkında bilgiler veren Çakır, bu doğrultuda Aziziye için hayata geçirmeyi planladığı projelerden de vatandaşlara bahsetti.Çakır, seçimlerin tıpkı 24 Haziran seçimleri gibi önceki seçimlerden çok daha farklı olduğunu ifade ederek "Ülkemiz sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Cennet vatanımızın dört bir yanını kuşatmış olan emperyal güçler ve onların içimizdeki maşaları, ülkemizde kaos çıkarmanın peşinde koşmakta, milletimizi birbirine düşürmenin hesaplarını yapmaktadır. 15 Temmuz hain darbe girişimi, bu planın en somut parçalarından birisi olmuştur. Aynı güçler, yeni oyunlarla, yeni tuzak ve tezgahlarla bu necip milletin ayağını sektirmek için fırsat kollamaya devam etmektedir. Bilinmelidir ki; MHP var olduğu müddetçe bu hain planların hepsi bozulacaktır. İşte partimizin 15 Temmuz'dan bu yana ortaya koyduğu duruş, bu planları, bu tuzakları ve hain girişimleri boşa çıkartmıştır, çıkartmaya da devam edecektir" diye konuştu.Bazı şer odaklarının MHP ile AK Parti arasındaki ittifak üzerinden fitne ve nifak tohumları ekmeye çalıştığını vurgulayan Mehmet Musa Çakır, "Biz bugün Aziziye ilçemizin her mahallesini karış karış geziyorsak, makam sevdası için değildir ve MHP'nin hiçbir mensubunun böyle bir derdi de yoktur, kaygısı da yoktur. Biz bugün sahada ve sokaklardaysak; milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, kardeşliğimizi güçlendirmek ve her karış toprağı şüheda kanıyla yoğrulmuş olan bu toprakların bekası içindir" dedi.Bir belediye başkan aday adayı olarak seçmenlerinin karşısına her şeyden önce milli birlik ve beraberlik projesiyle çıktığını belirten Çakır, "Biz bu birlikteliği sağladıktan sonra üstesinden gelemeyeceğimiz tek bir sorun ve hayata geçiremeyeceğimiz bir tek proje bile kalmaz. Gelişim de böyle olur, değişim de böyle olur. MHP olarak işte biz bu sevdanın tarifiyiz" ifadelerini kullandı. - ERZURUM