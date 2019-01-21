Aziziye Belediye Başkan Aday Adayı Mehmet Musa Çakır, Seçim Çalışmalarını Aralıksız Sürdürüyor

MHP
'nin Aziziye
Belediye Başkan aday adayı Mehmet Musa Çakır, ilçedeki seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çakır, Aziziye'de bulunduğu temaslar kapsamında partisinin İlçe Başkanı Murat Karadaş
'ı ve AK Partili Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan
'ı ziyaret etti. Milliyetçi Hareket Partisi
'nin (MHP) Aziziye Belediye Başkan aday adayı Mehmet Musa Çakır, seçim çalışmaları kapsamında temaslarda bulunduğu Aziziye'de ittifaka destek vermeyi de ihmal etmedi. MHP'nin Aziziye İlçe Başkanı Murat Karadaş'ı ziyaret eden ve seçim çalışmalarına ilişkin olarak bilgiler aktaran Mehmet Musa Çakır, ilçe temaslarına Aziziye Belediyesi'nin AK Partili Belediye Başkanı M. Cevdet Orhan'ı da ekledi.
AK Parti ile MHP'nin 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından ortaya koyduğu duruşun milli bir tavır olduğunu dile getiren Mehmet Musa Çakır, "Bu birliktelik, milletin birlik ve beraberliği, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü muhafaza amacıyla devam edecektir. MHP, Türk siyaset tarihi boyunca hep belirleyici adımlar atmış bir partidir. MHP, liderimizin de ifade ettiği gibi 'önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' yaklaşımını benimsemiş bir yapıdır. Bizim için mevkiler ve makamlar değil, milletin huzur ve bekası, milletimizin birliği ve dirliğidir" diye konuştu.
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan da, MHP'den Aziziye Belediye Başkanlığı'na aday adayı olan Mehmet Musa Çakır'ın ziyaretinden duyduğu mutluluğu ifade etti.
Seçim yarışlarının demokrasinin güzelliklerinden birisi olduğunu söyleyen Başkan Orhan, "Kuşkusuz hepimizin hedefinde bu şehrin insanına, Aziziye halkına hizmet etmek var. Bu görevi kim yürütecek olursa olsun, ortak paydasının bu olacağından hiç kuşkum yok" ifadelerini kullandı.
Daha sonra Orhan ve Çakır, ittifaka tam destek niteliği taşıyan bu buluşmanın anısına hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. - ERZURUM