Aziziye Belediye Başkanı Orhan'dan 27 Mayıs mesajı - Son Dakika

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 27 Mayıs Askeri Darbesi'nin 60'ıncı yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Orhan, mesajında, bugün 60. yılını dolduran askeri darbenin, vicdanlarda ve Türkiye'nin tarihi belleğinde kuşaklar boyu iyileşmeyecek bir yara bıraktığını kaydetti.

Darbe neticesinde kurulan yanlı ve maksatlı mahkemelerde biri başbakan iki bakanın idam edildiğini hatırlatan Orhan, şöyle devam etti:

"Demokrasi şehidimiz merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşları mücadeleleriyle milletimizce her zaman hayırla yad edilecektir. Bilinmelidir ki, Anadolu topraklarında bu aziz milletin hak, adalet, milli ve manevi değerlerine kasteden zihniyet her zaman kaybetmeye mahkumdur. Türkiye üzerinde bundan sonra operasyon yapmak isteyen iç ve dış mihrakların 15 Temmuz 2016 yılında ortaya çıkan milli uyanışta olduğundan daha da sert bir duruşla karşılaşacaklar.

Orhan, bu duygu ve düşüncelerle, türlü hakaretlere maruz kalarak idam edilen ezan ve demokrasi şehidi merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı rahmetle andığını belirterek, böyle acıların bir daha yaşanmamasını diledi.