Son Dakika Haberleri: Aziziye Belediye Başkanı Orhan'dan başarılı sporculara ödül
Son Dakika Güncel Aziziye Belediye Başkanı Orhan'dan başarılı sporculara ödül

Aziziye Belediye Başkanı Orhan'dan başarılı sporculara ödül

19 dakika önce

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Ankara'da Short Track Başkent Kupası'nda minikler düzeyinde 5 gümüş ve 3 bronz madalya alarak başarı gösteren Erzurum İzcilik Spor Kulübü sporcularını ödüllendirdi.

Aziziye Belediye Başkanı Orhan'dan başarılı sporculara ödül, System.String[]

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Ankara'da Short Track Başkent Kupası'nda minikler düzeyinde 5 gümüş ve 3 bronz madalya alarak başarı gösteren Erzurum İzcilik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü sporcularını ödüllendirdi.

Aziziye Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir süre önce Ankara'da düzenlenen Short Track Başkent Kupası'nda minikler düzeyinde 5 gümüş ve 3 bronz madalya alarak başarı gösteren Erzurum İzcilik Spor Kulübü'nün sporcuları ve aileleri ile İzcilik Kulübü Sorumlusu Özcan Işık Başkan Orhan'ı ziyaret etti.

Ziyaret sonrası sporcuları tebrik eden Orhan, sporculara çeşitli hediyeler verip başarılarının devamı diledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orhan, ziyaretten dolayı mutlu olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı.

"Şehrimizde ve ülkemizde sporcularımızın kazandığı her başarı bizi gururlandırıyor. Biliyoruz ki elde edilen bu başarılar uzun süre ortaya koyulan emeğin sonucu. Yavrularımız Ankara'da aldıkları madalyalarla bizleri gururlandırdılar. İlerleyen yıllarda bizleri çok daha büyük başarıların beklediğini görebiliyoruz. Yerel yönetimler olarak her zaman sporcularımızın ve onları yetiştiren hocalarımızın yanındayız."

Aziziye, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:34 Kaynak: AA
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