Aziziye Belediye Başkanı Orhan'dan Erzurumspor'a geçmiş olsun mesajı - Son Dakika

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da 4'ü futbolcu 11 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Orhan, yaptığı yazılı açıklamada, dün yapılan ikinci Kovid-19 testleri sonrasında 4'ü futbolcu toplam 11 kişinin pozitif çıkmasının Erzurumlu futbolseverleri üzüntüye boğduğunu bildirdi.

TFF 1. Lige verilen aranın ardından maçlar öncesinde ortaya çıkan bu olumsuz durumu kulübün en kısa sürede atlatacağına inandığını aktaran Orhan, şunları kaydetti:

"Ligde halihazırda ikinci sırada bulunan ve şampiyonluk mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Süper Lig'e çıkma mücadelesinde ortaya çıkan bu büyük engel mutlaka aşılacak. Taraftarlara sağduyu çağrısında bulunuyorum. Erzurumspor'umuz hepimizin göz bebeği. Şampiyonluk için camia olarak büyük umutlar besledik. Şu an itibariyle de ligde en iddialı takımlardan biriyiz. Fakat tüm bunlardan önemli olan Kovid-19 şüphesiyle hastaneye kaldırılan futbolcularımızın sağlığıdır. Bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını ümit ediyorum. Mutlaka bu sorunlar aşılacaktır. İnanıyorum ki futbolun o güzel ve heyecan uyandıran dönemlerini yeniden yaşayacağız."