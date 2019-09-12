Aziziye Belediye Başkanı Orhan'dan pazar esnafına ziyaret

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ilçede kurulan semt pazarlarını ziyaret etti

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Orhan, ilçedeki Selçuklu ve Ilıca mahallelerindeki pazar esnafını ziyaret ederek hem sohbet etti hem de esnafın taleplerini dinledi.

Esnafa hayırlı hayırlı işler dileyen Orhan, vatandaşların semt pazarında rahatlıkla alışveriş yapabilecekleri ortamı oluşturmak için sabahın erken saatlerinde pazar kurulumunu da takip ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orhan, şunları kaydetti:

"Esnafımızla her fırsatta bir araya geliyoruz, düşüncelerine ve tecrübelerine başvuruyoruz. Semt pazarında bulunan esnafımız da yine toplumumuzun nabzını tutan bu anlamda sahaya hakim olan ticaret ehlimiz. Vatandaşlarımızın rahatlıkla alışverişlerini yapmaları adına esnafımızla hareket edip erek çözüm üretiyoruz. Bu anlamda semt pazarı esnafımıza da teşekkür ediyoruz."

İlçeye kapalı semt pazarı müjdesi

Başkan Orhan, ilerleyen günlerde ilçeye kazandırdıkları kapalı semt pazarının hizmet vermeye başlayacağını belirterek, "Kapalı semt pazarında artık sona geldik. Önümüzdeki günlerde vatandaşlarımızın da katılımıyla açılışını yapacağız. Kapalı semt pazarı sayesinde pazar esnafımız kışın olumsuz şartların etkilenmeyecek, yine vatandaşlarımız da aileleriyle rahatlıkla evlerinin ihtiyaçlarının buradan sağlayabilecek. Kapalı semt pazarımız ilçemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.