Aziziye Belediye Başkanı Orhan'dan yardım talebinde bulunan sağlık çalışanına destek - Son Dakika

Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarına baktığı için kronik rahatsızlığı olan ve evde yalnız yaşayan annesine gidemeyen hemşire Ebru Köseoğlu'na Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan destek verdi.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde Kovid-19 ile mücadele görevli hemşire Ebru Köseoğlu, Aziziye Belediye Başkanı Orhan'a twitter hesabından ulaşarak, Aziziye ilçesinde evde yalnız kalan ve kronik hastalığı olan 69 yaşındaki annesinin durumundan endişe ettiğini ve Ordu'daki kardeşinin de annesinin yanına gelmek istediğini ancak yasak olduğu için gelemediğini anlattı.

Bu durum üzerine harekete geçen Orhan, telekonferansla görüştüğü Köseoğluna "Siz bizim için değerli ve kıymetlisiniz. Çok kutsal görev yapıyorsunuz, moralinizi bozmayın. Mesajınızla ilgili elimizden geleni yapacağız. Senin ailen bizim ailemizdir." diyerek moral ve manevi destek verdi.

Kösoğlu'nun Ordu'daki kardeşiyle de iletişime geçen Orhan, ilgili kurumlarla görüşerek Erzurum'a annesinin yanına gelebilmesi için girişimlerde bulundu.

Daha sonra Köseoğlu'nun Selçuklu Mahallesi'nde yaşayan annesi Nadide Ağgön'ü evinde ziyaret eden Orhan, yaşlı kadınla bir süre sohbet ettikten sonra ne tür sıkıntı ve ihtiyacı olursa kendilerini aramasını söyledi.

Fedakar sağlık çalışanlarının haklarının ödenmeyeceğini dile getiren Orhan, "Bu zor günlerde sağlık çalışanlarımızın her zamankinden daha fazla yanlarında olmak zorundayız ve bu fedakar çalışanlarımız görevlerini layıkıyla yerine getirmek için kafalarında hiçbir endişenin olmaması gerekir." diye konuştu.

Ziyaretten dolayı Orhan'a teşekkür eden Nadide Ağgön de "Allah devletimizi korusun. Çocuklarım beni çok merak ediyor.Eşim 8 yıl önce vefat etti. Kızım hastanede riskli işte çalıştığından yanıma gelemiyor. Başkan Orhan'a çok teşekkür ederim. Devletimiz, milletimiz var olsun. Böyle devlet hiçbir yerde bulunmaz. Bunları inkar edenlerin gözüne dizine dursun." ifadelerini kullandı.