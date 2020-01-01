Aziziye Belediye Başkanı Orhan'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Orhan, mesajında, 2020 yılına yeni ümit ve beklentilerle girildiğini belirterek, yeni yılın Türk milleti ve bütün insanlık için barış, huzur, refah ve istikrar getirmesini diledi.

AK Parti belediyeciliğinin hizmet odaklı olduğunu vurgulayan Orhan, mesajında şunları kaydetti: ,

"Türkiye hem bölgesinde hem dünyanın diğer bölgelerinde kavgaya ve savaşa hizmet eden hiçbir kararı kabul etmiyor. Her daim barışı egemen kılan politikaları ile İslam ülkesi olduğunu ortaya koymuştur. Yeni yılda zor, fakat dünyaya nefes aldıracak kararlarıyla ülkemizin misyonunu devam ettireceğine inancımız tamdır. Giderek büyüyen ve uluslar arası arenada lider konuma gelen Türkiye huzurlu dünyanın teminatı olacaktır."