Aziziye Belediye Başkanı Orhan, ders başı yapan öğrencileri ziyaret etti - Son Dakika

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, okulların açılmasıyla ders başı yapan öğrencileri sınıflarında ziyaret etti.

İlçedeki 7 ilkokul ve 5 anaokuldaki öğrencileri ziyaret eden Orhan, öğrencilere tek tek maske hediye ederek derslerinde başarı diledi.

Orhan, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, öğrencilerin heyecanına ortak olduklarını aktardı.

Eğitim ve öğretime yerel yönetimler olarak desteklerinin devam edeceğini belirten Orhan, "Dağıttığımız renkli maskeler onların hoşuna gitti. Çocuk her yerde çocuk. Onlar bizim göz bebeğimiz, geleceğimizi onlara sevgi ve çok iyi eğitim vererek dizayn edebiliriz. Eğitim her dönemde hassasiyetlerimizin başında yer aldı. Eğitim kurumlarımızda incelemelerde bulunarak eksikleri giderme anlamında gerekli notlarımız aldık. Yapabileceğimiz ölçüde gelecek tüm taleplere karşılık vermeye çalışacağız." dedi.