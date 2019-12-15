Aziziye Belediye Başkanı Orhan gençlerle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aziziye Belediye Başkanı Orhan gençlerle buluştu - Son Dakika

Aziziye Belediye Başkanı Orhan gençlerle buluştu

6 saat önce

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, AK Parti Aziziye Gençlik Kolları Başkanlığınca düzenlenen "Gençlik Buluşması" programına katıldı.

Aziziye Belediye Başkanı Orhan gençlerle buluştu, System.String[]

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, AK Parti Aziziye Gençlik Kolları Başkanlığınca düzenlenen "Gençlik Buluşması" programına katıldı.

İlçedeki bir işletmede gerçekleştirilen program kapsamında Orhan, gençlerle yerel yönetim ve siyasi deneyimleri hakkında bilgilerini paylaştı.

Orhan, burada yaptığı konuşmada, yürüttükleri projelerle gençleri Avrupa'ya taşıdıklarını aktardı.

Gençlerin gözbebekleri olduğunu ifade eden Orhan, "Geleceğimizin yansımaları olan gençlerimizin her alanda aktif olmalarını arzu ediyoruz. Kahvehane köşelerinde geleceğinden umutsuz kalmaları bizim kanımıza dokunur. Gençlerin sosyal, kültürel ve spor alanlarında varlık göstermelerini istiyoruz." dedi.

Muhammed Cevdet Orhan, AK Parti, Aziziye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 12:56 Kaynak: AA
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