Aziziye Belediye Başkanı Orhan tekstil atölyelerini ziyaret etti - Son Dakika

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ilçe sınırları içerisinde üretim yapan ve gençlere yönelik istihdam sağlayan tekstil firmalarının atölyelerini ziyaret etti.

Geçtiğimiz aylarda hizmet vermeye başlayan cerrahi maske ile bir terlik firmasının saya kısımlarının üretimini yapmaya başlayan tekstil firmasını ziyaret eden Orhan, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Orhan, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, tekstil atölyesinde 75 kişi istihdam edildiğini ve bunun kent için önemli olduğunu aktardı.

Firmanın istihdam odaklı olarak bulunduğu mahallerde işçi tercihini yapmasının istihdama ve ilçe ekonomisine katkı sağlayacağını belirten Orhan, şöyle konuştu:

"1. Organize Sanayi bölgesi bilindiği üzere Aziziye sınırları içerisinde. Erzurum ekonomisinin merkezi konumundaki Organize Sanayi bölgelerine yerel yönetimlerin destekleri de devam ediyor. İlçe sınırları içinde istihdam odaklı tüm taleplerine koşulsuz destek veriyoruz. İstihdam arttıkça ekonomiye ve istihdam rakamlarının artmasına olumlu katkısı oluyor. Yerel yönetimler olarak ve biz Aziziye belediyesi olarak özellikle bu tür işletmelerin desteklenmesi ve belediyecilik hizmetlerinden maksimum ölçüde faydalanması için çaba gösteriyoruz. Her zaman olduğu gibi bugünde ilçemiz ve Erzurum'a yapılan her yatırım yapan firmanın hizmetkarı olduğumuzu ifade etmek istiyorum."