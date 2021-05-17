Aziziye Belediye Meclisi İsrail'in saldırılarını kınadı - Son Dakika

Aziziye Belediye Meclisi, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı.

Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Meclis'in İsrail'i kınamaya yönelik bildirisini okudu.

Orhan, Mescid-i Aksa'yı alçakça kundaklayan ve masum Filistinli Müslümanları öldüren İsrail'in, tüm dünyanın gözü önünde terör ve insanlık suçu işlediğini söyledi.

İsrail'in lanetlenmiş bir kavim olduğunu her seferinde yeniden tescil ettiğini ifade eden Orhan, şöyle devam etti:

" Kudüs, peygamberlerin yurdudur. Kudüs, beş vakit namazın beldesi, Miraç'ın şahididir. Kudüs, Mekke'dir, Medine'dir. Kudüs, Kanuni Sultan Süleyman'ın mirası, Cennet Mekan Abdülhamid Han'ın davasıdır. Kudüs, Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği üzere bizim onur, şeref ve haysiyetimiz ve dahi kırmızı çizgimizdir. Müslüman, zillet içinde yaşamaktansa izzet içinde ölmeyi tercih etmelidir. Madem ölüm bir kez gelecek o da herkes bilsin ki Allah için olmalıdır. Buradan, Anadolu'nun muhkem kilidi dadaşlar diyarının giriş kapısı Aziziye'den sesleniyoruz. Ey katil, alçak ve terör devleti İsrail, bilesin ki Kudüs, alemi İslam'ın olmazsa olmazıdır. Kudüs, din ve insanlık tarihinin en kadim fotoğrafıdır. Kudüs, işgal ettiğiniz Filistin devletinin başkentidir, öyle de kalacaktır."

Orhan, şehit edilen Müslümanlara Allah'tan rahmet diledi.