Aziziye Belediyesi çocuklara emanet - Son Dakika
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Aziziye Belediyesi çocuklara emanet

22.04.2022 17:00

ERZURUM'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Aziziye Belediyesi'ndeki başkanlık ve diğer bütün birimler, çocuklara emanet edildi.

ERZURUM'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Aziziye Belediyesi'ndeki başkanlık ve diğer bütün birimler, çocuklara emanet edildi. Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, belediyeyi gelecekteki sahipleriyle buluşturduklarını dile getirdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Aziziye Belediyesi'ndeki tüm görevler Vali Vefik Kitapçıgil İkokulu öğrencilerinden oluşan meclise devredildi. Belediye Başkanı Orhan, koltuğunu Burak Kahraman'a (9) devrederken başkan yardımcılıkları, birim müdürlüklerinde de çocuk yöneticiler görev aldı. Etkinlikte, belediye girişindeki güvenlik görevlisinden, beyaz masa, zabıta, emlak, imar ve özel kalem çalışanlarına kadar her birim çocuklardan oluştu.

Başkanlık koltuğuna oturan Burak Kahraman, yaşıtlarından oluşan başkan yardımcılarıyla toplantı yaptıktan sonra meclisi yönetti. Belediye Başkan Orhan'ın da katıldığı toplantıda, ilçeyle ilgili konular görüşülerek karara bağlandı.

Belediye Başkanı Orhan, "Biz aslında bugün gelecekteki sahipleriyle belediyemizi buluşturduk, bir araya getirdik. Dahası aydınlık yarınlarımıza minik bir pencere açtık. Bu etkinlikle aynı zamanda çocuklarımızın kamu kurumlarını tanımalarına yardımcı olmaya çalıştık. Belediyelerin hangi işleri yaptığını ve belediye meclislerinin nasıl çalıştığını uygulamalı olarak çocuklarımıza gösterdik" dedi.


Aziziye Belediyesi çocuklara emanet
Aziziye Belediyesi çocuklara emanet
Aziziye Belediyesi çocuklara emanet
Aziziye Belediyesi çocuklara emanet
Aziziye Belediyesi çocuklara emanet
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aziziye Belediyesi çocuklara emanet - Son Dakika


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