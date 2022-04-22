AZİZİYE BELEDİYESİ ÇOCUKLARA EMANET - Son Dakika
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AZİZİYE BELEDİYESİ ÇOCUKLARA EMANET

22.04.2022 22:57

ERZURUM'un merkez Aziziye Belediyesi'nde başkanlık ve diğer bütün birimler çocuklara emanet edildi.

ERZURUM'un merkez Aziziye Belediyesi'nde başkanlık ve diğer bütün birimler çocuklara emanet edildi. Vali Vefik Kitapçıgil

İlkokulu öğrencilerinden oluşan meclis, ilçeyle ilgili konuları ele aldı. Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, belediyeyi gelecekteki sahiplerine emanet ettiklerini söyledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Aziziye Belediyesi'nde tüm görevler çocuklara devredildi. Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, koltuğunu Burak Kahraman'a (9) devrederken başkan yardımcılıkları, birim müdürlüklerinde de çocuk yöneticiler görev aldı. Belediye girişindeki güvenlik görevlisinin de çocuklardan oluştuğu etkinlikte, beyaz masa, zabıta, emlak, imar ve özel kalem çalışanları da çocuklardan oluştu.

Başkanlık koltuğuna oturan Burak Kahraman, yaşıtlarından oluşan başkan yardımcılarıyla toplantı yaptıktan sonra öğrencilerden oluşan meclise başkanlık etti. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın da katıldığı meclis toplantısında, ilçeyle ilgili konular görüşülerek karara bağlandı.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, "Biz aslında bugün gelecekteki sahipleriyle belediyemizi buluşturduk, bir araya getirdik. Dahası aydınlık yarınlarımıza minik bir pencere açtık. Bu etkinlikle aynı zamanda çocuklarımızın kamu kurumlarını tanımalarına yardımcı olmaya çalıştık. Belediyelerin hangi işleri yaptığını ve belediye meclislerinin nasıl çalıştığını uygulamalı olarak çocuklarımıza gösterdik" dedi.

AZİZİYE BELEDİYESİ ÇOCUKLARA EMANET
AZİZİYE BELEDİYESİ ÇOCUKLARA EMANET
AZİZİYE BELEDİYESİ ÇOCUKLARA EMANET
AZİZİYE BELEDİYESİ ÇOCUKLARA EMANET

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Muhammed Cevdet Orhan, Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AZİZİYE BELEDİYESİ ÇOCUKLARA EMANET - Son Dakika


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