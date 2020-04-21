Aziziye Belediyesi Digor'a cenaze aracı hibe etti - Son Dakika

Erzurum'un Aziziye Belediyesi, tam donanımlı cenaze aracını Kars'ın Digor Belediyesi'ne hediye etti.

Aziziye Belediyesinden yapılan açıklamada, Digor'a daha önce yeşil alana kavuşturulması amacıyla park yapıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, kardeş belediye olarak kabul ettikleri Digor'un gelişmesine her zaman katkı vereceklerini ifade etti.

Orhan, şunları kaydetti:

"Digor'un eksikliklerini nasıl gideririz diye hazırlık çalışmaları gerçekleştirdik. Yeşil alan noktasındaki eksikliği dikkate alarak ilk olarak parkı hizmete açtık. Akabinde cenaze hizmetlerinde eksikliği sıkça görülen envanterimizde de bulunan tam donanımlı bir cenaze aracını hibe etmek suretiyle kardeş belediyemize kardeşlik vazifemizi yapmış olduğumuzu düşünüyoruz."