Aziziye Belediyesi karla mücadele çalışmalarını hızlandırdı - Son Dakika

Aziziye Belediyesi karla mücadele çalışmalarını hızlandırdı

19.01.2021 17:13
Aziziye Belediyesi karla mücadele çalışmalarını hızlandırdı, System.String[]

Erzurum'un Aziziye ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası Aziziye Belediyesi ekiplerince, karla mücadele çalışmaları hızlandırdı.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası Aziziye Belediyesi ekiplerince, karla mücadele çalışmaları hızlandırdı.

Aziziye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, karla kaplanan ilçedeki yollarda ulaşımda aksama yaşanmaması amacıyla, 7/24 esasına göre görev yapıyor.

Kar yağışının ardından karla mücadele çalışmalarını hızlandıran ekipler, ilçedeki ana arterler ile sokaklarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 72 mahallede karla mücadele çalışmaları sürdürdüklerini aktardı.

Kar yağışının ilk başladığı andan itibaren ekiplerin özverili şekilde çalıştığına vurgu yapan Orhan, "Aziziye'de geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da vatandaşımızı kara teslim etmeyeceğiz. Tüm ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. Tuzlama ve kar kaldırma işlemlerimiz süratle devam ediyor." ifadesini kullandı.

Fen İşleri Müdürlüğü, Aziziye, Erzurum, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aziziye Belediyesi karla mücadele çalışmalarını hızlandırdı - Son Dakika


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