Aziziye Belediyesi'nden anlamlı etkinlik - Son Dakika

Aziziye Belediyesi'nden anlamlı etkinlik

27.03.2021 10:16
Aziziye Belediyesi'nden anlamlı etkinlik, System.String[]

Aziziye Belediyesi, yaşları 9 ile 40 arasında değişen Down sendromlu bireylere unutulmaz bir gün yaşattı.

Aziziye Belediyesi, yaşları 9 ile 40 arasında değişen Down sendromlu bireylere unutulmaz bir gün yaşattı. Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, önce Aziziye Belediyesi Meclis Salonu'nda ağırladığı özel konuklarına daha sonra Palandöken Kayak Merkezi sürprizi yaptı.

Down sendromlu çocuklarla birlikte kızak yarışı yapan Başkan Orhan, etkinlik kapsamında kartopu da oynadığı çocuklarla birlikte gondol turu atmayı da ihmal etmedi. Başkan Orhan, programın sonunda hem özel misafirlerini, hem de ailelerini hediye yağmuruna tuttu.

Belediye Meclis Salonunda Renkli Görüntüler

Aziziye Belediyesi tarafından organize edilen program, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Aziziye Sosyal Hizmetler Merkezi'nin gözetimindeki Down sendromlu bireyler için gerçekleştirildi. İlçede ikamet eden ve yaşları 9-40 arasında değişen Down sendromlu bireyleri Aziziye Belediyesi'nde konuk eden Başkan Muhammed Cevdet Orhan, hem özel misafirleri, hem de aileleriyle meclis salonunda bir araya geldi. Sempatik tavırları ve güler yüzleriyle dikkat çeken Down sendromlu çocuk ve gençlerle bir süre sohbet eden Muhammed Cevdet Orhan, 12 yaşındaki Abdurrahman Ulağ'ı Meclis Başkanlığı koltuğuna oturturken, 9 yaşındaki Esmanur Çınar ve Tuğba Yüzügüldü'ye ise Katip Üyelik görevi verdi. Renkli görüntülerin oluştuğu Meclis etkinliğinin ardından Başkan Orhan, Aziziye'nin minik konuklarıyla birlikte Palandöken'in yolunu tuttu.

Palandöken'de Kızakla Kayak Keyfi

Aziziye Belediye Başkanı Orhan'la birlikte Palandöken Kayak Merkezi'ndeki Erzurum Kayak Kulübü'ne konuk olan Down sendromlu bireyler, burada bir süre dinlendikten sonra Kulüp Başkanı Atakatan Alaftargil tarafından tahsis edilen kızaklarla kayak keyfini doyasıya yaşadı. Kızaklara binerek yarış yapan Down sendromlu miniklere, yine kendileri gibi Down sendromlu olan 40 yaşındaki Ahmet Büyükdağ'la 31 yaşındaki Selçuk Davulci de eşlik etti. Kızağa Başkan Orhan'la birlikte binen Esmanr Çınar'ın yaşadığı mutluluk gözlerinden okunurken, kayak keyfini çocuklarıyla birlikte aileleri de yaşadı.

Aziziye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Muhsin Aslan'ın da, sonradan katıldığı programda Down sendromlu bireyler gondol turu da yaptı. Aileleriyle birlikte Palandöken'in zirvesine kadar çıkan Aziziye'nin konukları, etkinlikten duydukları memnuniyeti ifade ederken, Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ise, farkındalık vurgusunda bulundu.

Orhan: Onlar Bizim Yaşam Enerjimiz

Aziziye Belediyesi olarak gerçekleştirdikleri bu etkinlikle hem sosyal bir sorumluluğu yerine getirdiklerini ve hem de ortaya bir farkındalık koyduklarını ifade eden Başkan Muhammed Cevdet Orhan, "Down sendromlu çocuklarımız ve bireylerimiz, aslında bizim yaşam enerjimizi teşkil ediyor. Onların sosyal yaşam içerisinde çok daha geniş çapta yer edinmelerini sağlamak, bizim elbette en büyük sorumluluğumuzdur. Bu doğrultuda etkinliğimiz için bizimle işbirliği yapan Erzurum Kayak Kulübümüze ve Aziziye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Down sendromlu bireylerin aileleri ise, bugüne kadar hiç görmedikleri Palandöken'i ve kayak merkezini Aziziye Belediyesi tarafından düzenlenen bu etkinlik sayesinde gördüklerini belirterek, "Aziziye Belediye Başkanımıza bu güzel gün için çok teşekkür ediyoruz. Hem bizler eğlendik, hem de yavrularımızın mutluluğuna tanıklık olduk. Allah razı olsun" şeklinde konuştular. - ERZURUM

Aziziye Belediyesi'nden anlamlı etkinlik
Aziziye Belediyesi'nden anlamlı etkinlik
Aziziye Belediyesi'nden anlamlı etkinlik
Aziziye Belediyesi'nden anlamlı etkinlik
Aziziye Belediyesi'nden anlamlı etkinlik
Aziziye Belediyesi'nden anlamlı etkinlik
Aziziye Belediyesi'nden anlamlı etkinlik
Aziziye Belediyesi'nden anlamlı etkinlik
Aziziye Belediyesi'nden anlamlı etkinlik
Aziziye Belediyesi'nden anlamlı etkinlik
Aziziye Belediyesi'nden anlamlı etkinlik
Aziziye Belediyesi'nden anlamlı etkinlik
Aziziye Belediyesi'nden anlamlı etkinlik

Muhammed Cevdet Orhan, Kayak Merkezi, Erzurum, Aziziye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aziziye Belediyesi'nden anlamlı etkinlik - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaraylı Babel şarkıcı oldu! İlk parçası 2 Nisan'da çıkıyor Galatasaraylı Babel şarkıcı oldu! İlk parçası 2 Nisan'da çıkıyor Aralarında polis, avukat bile var! 'Tokatçılar' örgütü tek bir fotoğrafla yakayı ele verdi Aralarında polis, avukat bile var! 'Tokatçılar' örgütü tek bir fotoğrafla yakayı ele verdi Ümit Özat'tan bomba iddia: Takım otobüsünde FETÖ'cü futbolcuyu tokatladım Ümit Özat'tan bomba iddia: Takım otobüsünde FETÖ'cü futbolcuyu tokatladım Lüks sitede akılalmaz olay! 'Boksörüm' diyerek vatandaşa böyle saldırdı Lüks sitede akılalmaz olay! 'Boksörüm' diyerek vatandaşa böyle saldırdı Hülya Avşar ve Deniz Çakır'ın 16 yıl önceki halleri yeniden gündem oldu Hülya Avşar ve Deniz Çakır'ın 16 yıl önceki halleri yeniden gündem oldu Hamile genç kız, sokak ortasında 16 bıçak darbesiyle katledildi! 18'ine girdiği gün evleneceklerdi Hamile genç kız, sokak ortasında 16 bıçak darbesiyle katledildi! 18'ine girdiği gün evleneceklerdi 3 çocuğunu biçare bırakıp gittiği adam dolandırıcı çıktı, kadının tepkisizliği stüdyodakileri çıldırttı 3 çocuğunu biçare bırakıp gittiği adam dolandırıcı çıktı, kadının tepkisizliği stüdyodakileri çıldırttı Ünlü markanın çikolata kavanozundan başka bir markaya ait çikolata paketi çıktı Ünlü markanın çikolata kavanozundan başka bir markaya ait çikolata paketi çıktı
Babasını kaybeden Bige Önal, üvey abisiyle neden görüşmediğini anlattı Babasını kaybeden Bige Önal, üvey abisiyle neden görüşmediğini anlattı         
10:22
"Korona yalan" diyerek Almanya'yı karıştıran Attila Hildmann, Türkiye'ye kaçtı         
10:09
Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı         
09:59
Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı         
09:14
Ölen patronlarının peşini cenazesinde de bırakmadılar: Hakkımızı helal etmiyoruz Ölen patronlarının peşini cenazesinde de bırakmadılar: Hakkımızı helal etmiyoruz         
09:00
YSK, İstanbul dahil 4 ilin vekil sayısında değişikliğe gitti YSK, İstanbul dahil 4 ilin vekil sayısında değişikliğe gitti         
07:45
Alevlerin içinde kalan yaşlı adam feci şekilde yandı! Durumunu gören yakınları fenalık geçirdi Alevlerin içinde kalan yaşlı adam feci şekilde yandı! Durumunu gören yakınları fenalık geçirdi         
01:52
Poyraz Karayel dizisinin 'Taş Kafa'sı Cem Cücenoğlu, yeni haliyle görenleri şoke ediyor Poyraz Karayel dizisinin 'Taş Kafa'sı Cem Cücenoğlu, yeni haliyle görenleri şoke ediyor         
23:36
Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor         
20:14
8 yaşındaki çocuk, yağmur altında tek başına İstiklal Marşı'nı okuyup saygı duruşunda bulundu 8 yaşındaki çocuk, yağmur altında tek başına İstiklal Marşı'nı okuyup saygı duruşunda bulundu         
17:08
Hamile eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı Hamile eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı         
16:16
Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na "Muhtar bile olamazsın" tepkisi         
15:14
Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu         
15:03
220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu 220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu         
13:06
Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık         
12:39
Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı         
12:21
Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde "tam kapanmaya" gidilebilir         
10:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2021 10:47:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aziziye Belediyesi'nden anlamlı etkinlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei