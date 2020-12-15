Aziziye Belediyesi'nden eğitim desteği - Son Dakika

Aziziye Belediyesi'nden eğitim desteği

15.12.2020 14:52
Aziziye Belediyesi'nden eğitim desteği, System.String[]

Aziziye Belediyesi tarağından ilçe sınırları içinde bulunan ilkokul 4. Sınıf öğrencilerine eğitim seti gönderildi.

Aziziye Belediyesi tarağından ilçe sınırları içinde bulunan ilkokul 4. Sınıf öğrencilerine eğitim seti gönderildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü aracıyla okul müdürlüklerine sonrasında öğrencilerin evlerine kadar gönderilen eğitim setleri içeriğinde tüm dersler için kaynak teşkil ediyor. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, şu ana kadar eğitim alanında yerel yönetimler olarak desteklerini sürdürdüklerine dikkat çekti. Öğrencilerin geleceğini şekillendirecek olan eğitim öğretim hayatlarının en zor dönemlerini geçirdiğine dikkat çeken Başkan Orhan, tüm dünyayı etki altına alan ve yüzyılda bir görülen salgın hastalıkla topyekün mücadele halinde olduklarını kaydetti. 7'den 70'e ülkemizde hemen herkesin büyük emek sarf ettiği bu mücadeleden büyük bir zaferle çıkacaklarını anlatan Orhan, belediye olarak eğitim desteklerinin artarak deva edeceğini söyledi.

Başkan Orhan'dan öğrencilere mektup

Aziziye Belediyesi tarafından Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitim imkanı bulamayan öğrencilere gönderilen eğitim setlerinin içinde Başkan Orhan tarafından mektup gönderildi. Başkan Orhan'ın mektupta özellikle salgınla mücadelede birlik olmunması çağrısı dikkat çekti. Başkan Orhan, mektubunda şu görüşlere yer verildi.

"2020 yılının ilk aylarından bu yana devam eden pandemi süresince yerel yönetimler olarak çalışmalarımızı da artırarak devam ettirmekteyiz. Bilhassa uzaktan eğitim yoluyla telafi dersleri alan ve tüm imkanlarını seferber eden siz kıymetli öğrencilerimizin bu çabalarına bir nebze olsun katkı sağlamak istedik.

Okullara bizatihi gönderdiğimiz öğretmenleriniz aracılığı ile sizlere ulaştırılacak bu eğitim materyalinin derslerinizi anlamanızda büyük mesafeler kat edeceği düşüncesindeyiz. Aziziye Belediyesi olarak sizlerin eğitim ve öğretimde ki başarılarınız bizleri ziyadesiyle mutlu edecektir. Okullarınıza kavuşup özlemini duyduğunuz yüz yüze eğitimlerinizi almanızın çok yakın bir zamanda mümkün olmasını temenni ediyoruz.

Bu arzu ettiğimiz durumun en yakın zamanda gerçekleşmesi için Sağlık Bakanlığımızın ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sürekli olarak çağrısında bulunduğu Maske, Mesafe ve Hijyen üçlüsüne riayet etmekten geri durmayalım. Sağlıklı Eğitim ve öğretim sağlıklı bireyler ile mümkündür." - ERZURUM

Aziziye Belediyesi'nden eğitim desteği
Aziziye Belediyesi'nden eğitim desteği
Aziziye Belediyesi'nden eğitim desteği

Milli Eğitim Müdürlüğü, Aziziye, yerel, Okul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aziziye Belediyesi'nden eğitim desteği - Son Dakika


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