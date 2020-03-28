Aziziye Belediyesi'nden evde kal çağrısı - Son Dakika

Korona virüs tehlikesiyle ilgili hemen her alanda farklı çalışmalar yapıldı. Korona'nın 65 yaş ve üstü vatandaşları daha fazla etkilemesi ve son zamanlarda yaşlılara yapılan saygısızlıklara karşı da farkındalık oluşturmayı hedefleyen video, Aziziye ilçesindeki 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlardan oluştu. Yaşlılar evde kal mesajı verdi ve videonun sonunda Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan da 3 kızıyla birlikte kamera karşısına geçti.



Aziziye belediyesinin evde kalma ile ilgili yaşlı kesimden ilk defa bir mesaj geldi. - ERZURUM