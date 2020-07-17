Aziziye Belediyesi'nden termal kameralı koronavirüs tedbiri - Son Dakika

Aziziye Belediyesi'nden termal kameralı koronavirüs tedbiri

ERZURUM merkez Aziziye Belediyesi, Covid-19'la mücadele kapsamında hizmet binalarının girişlerine termal kamera yerleştirdi.

ERZURUM merkez Aziziye Belediyesi, Covid-19'la mücadele kapsamında hizmet binalarının girişlerine termal kamera yerleştirdi. 10 ayrı noktaya konulan kameralar, ateş ölçmenin yanı sıra maskesiz olanları da uyarıyor. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Covid-19'la mücadelede teknolojinin imkanlarını sonuna kadar kullanma arzusu içinde olduklarını belirtti.

Koronavirüs salgınıyla mücadele sürerken başlayan normalleşme sürecinin ardından vaka sayılarında görülen artış üzerine merkez Aziziye Belediyesi, 10 termal kamera aldı. Belediye hizmet binalarının yanı sıra ilçedeki termal tesise de konulan kameralar buralara gelen vatandaşların ateşlerini ölçüyor. Vatandaşların ateşlerini sesli olarak ifade eden kamera sistemi, maskesiz olanları da uyarıyor. Cihazın uyarısı üzerine kapıdaki görevliler maskesi olmayan vatandaşlara yardımcı oluyor. Ateş ölçümünden geçen vatandaşlar, ellerini dezenfekte ettikten sonra belediye binasında yapacakları işleme göre ilgili birimlere gidiyor.Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Kovid-19'la mücadelede teknolojinin imkanlarını sonuna kadar kullanma arzusu içinde olduklarını belirtti. Maske, mesafe ve hijyen kuralına dikkat ettikleri belediye binalarına konulan termal kamere aldıklarını ifade eden Orhan, "Bu kameralar hem ateş ölçüyor hem de maskesiz girenleri uyarıyor. Covid-19 salgınıyla ilgili ciddi anlamda önlemleri almamız lazım. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı vaka sayılarını takip ediyoruz. Bazen artıyor, bazen düşüyor ama biz insanların toplu olarak bulundukları yere girerken bu durumlu göz önünde bulundurmalarını istiyoruz. Arkadaşlarımızın bu konuda kontrolü daha hızlı, kolay ve sağlıklı yapması için bu cihazları aldık. Bunların mobil olanları da var. Onları da pazar yerleri, kalabalık yerler ya da izin alınmış organizasyonlara götürüyoruz" diye konuştu.

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Koronavirüs, Aziziye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 08:46 Kaynak: DHA

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