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Aziziye Belediyesi'ne Ak Parti Çıkarması - Son Dakika

Aziziye Belediyesi'ne Ak Parti Çıkarması

05.06.2021 15:32
Aziziye Belediyesi'ne Ak Parti Çıkarması, System.String[]

İçişleri eski Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Aziziye Belediyesi'ni ziyaret etti.

İçişleri eski Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Aziziye Belediyesi'ni ziyaret etti. Beraberinde AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar'la birlikte Başkan Muhammed Cevdet Orhan'a konuk olan Selami Altınok'a, Aziziye İlçe Başkanı Ensar Coşkun'un yanı sıra il ve ilçe yöneticileri de eşlik etti. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın, ilçeye kazandırılan yatırımlar ve yürütülen projeler hakkında bilgiler aktardığı AK Partili heyet, daha sonra Sağlıklı Yaşam-Bisiklet Yolu ve Trafik Eğitim Parkını gezdi. Aziziye'de yapımı tamamlanan yatırımlarla birlikte hayata geçirilecek olan projelerin, AK Parti'nin yerel yönetim vizyonunu ortaya koyduğunun altını çizen Altınok, "Biz işte bu yüzden her fırsatta eser siyasetine vurgu yapıyoruz" dedi.

BAŞKAN ORHAN'DAN YATIRIM BRİFİNGİ AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar'la il ve ilçe yöneticilerine Aziziye Belediyesi'nin çalışmalarına yönelik bilgiler aktaran Başkan Muhammed Cevdet Orhan, pandemi koşullarına rağmen ilçede hizmet seferberliği yürüttüklerini söyledi. Aziziye Belediyesi olarak; Ilıca ve Dadaşkent'i kapsayan ilçede rutin belediyecilik hizmetlerinin dışında çok çeşitli yatırımları hayata geçirdiklerini belirten Başkan Orhan, bu yatırımların birçoğunu açılış aşamasına getirildiğini kaydetti. Aziziye'de yapılan yatırımları konuklarına görsel sunumlar eşliğinde anlatan Başkan Orhan, suları yatırıma dönüştürerek, Ilıca'ya Termal Aquapark, Dadaşkent'e ise Yarı Olimpik Yüzme Havuzu kazandırdıklarını dile getirdi.

AZİZİYE'DE YATIRIM ÜSTÜNE YATIRIM Aziziye'de yenilenebilir enerji alanında Güneş Enerji Santrali kurarak elektrik üretimine başladıklarını anlatan Başkan Orhan, açılışı yapılarak hizmete sunulacak yatırımlar arasında ayrıca Sağlıklı Yaşam-Bisiklet Yolu ve Trafik Eğitim Parkı ile Engelsiz Yaşam Merkezi, Millet Kıraathanesi ve Kapalı Pazar Yeri kompleksinin de bulunduğu bilgisini verdi. Bunların dışında Aziziye'de Ilıca Termal Tesisleri'nde reform niteliğinde bir dönüşüme imza atacaklarına dikkati çeken Başkan Orhan, "Termal tesislerimizde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi kurmak için çalışmalara başladık. Böylece Ilıca Termal Merkezimiz aynı zamanda bir sağlık merkezi olarak da hizmet vermeye başlayacak" dedi.

AZİZİYE'DE YAZ-KIŞ SEBZE ÜRETİMİ Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, bu yılın yatırım sezonuna damgasını vuracak bir başka projenin de, Termal Seracılık Projesi olacağını belirterek, "Bu projemiz için de çalışmalara başladık. Termal sularımız ve organik atıkların enerjiye dönüştürülmesi suretiyle kuracağımız tesis ve seralarımızda yaz-kış sebze üretimini mümkün hale getireceğiz. Böylece hem termal potansiyelimizi değerlendirmiş ve hem de ilçemizde katma değer üretmiş olacağız" diye konuştu. Sunumun ardından Başkan Orhan, Altınok ve beraberindeki AK Partili heyete Sağlıklı Yaşam-Bisiklet Yolu ve Trafik Eğitim Parkı'nı gezdirdi. İçişleri eski Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ve AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Aziziye'ye kazandırılan yeni yatırımlar ve belediyecilik hizmetlerinden dolayı Başkan Orhan'a teşekkür ederek, söz konusu yatırım ve hizmetlerin Aziziye'ye ve Erzurum'a hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Aziziye Belediyesi'ne Ak Parti Çıkarması
Aziziye Belediyesi'ne Ak Parti Çıkarması
Aziziye Belediyesi'ne Ak Parti Çıkarması
Aziziye Belediyesi'ne Ak Parti Çıkarması
Aziziye Belediyesi'ne Ak Parti Çıkarması

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Politika Aziziye Belediyesi'ne Ak Parti Çıkarması - Son Dakika


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