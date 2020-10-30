Aziziye Belediyesi "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı - Son Dakika

Erzurum'un Aziziye Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde yürütülen "Sıfır Atık" projesi kapsamında kentte "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazanan ilk belediye oldu.
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kentte "Sıfır Atık Belgesi"ni almaya hak kazanan ilk belediye olduklarını aktardı.
Sıfır Atık Projesi'ne 2018 yılında dahil olduklarını anlatan Orhan, ilçe genelindeki üç ayrı noktaya mobil atık getirme merkezleri oluşturduklarını belirtti.
Orhan, bu merkezlerde, küçük elektronik eşya, kağıt, karton, kitap, gazete, plastik, metal ve cam atıklar ile atık pillerin amacına uygun şekilde toplanabileceğini anlattı.
- Kaynak: AA
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