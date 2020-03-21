Aziziye Belediyesi yaşlıları unutmadı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Aziziye Belediyesi yaşlıları unutmadı - Son Dakika

Aziziye Belediyesi yaşlıları unutmadı

6 saat önce

Aziziye Belediyesi dünyayı etkisi altına alan korona virüsü ile mücadele kapsamında çalışmalarını artırarak devam ettiriyor.

Aziziye Belediyesi yaşlıları unutmadı, System.String[]

Aziziye Belediyesi dünyayı etkisi altına alan korona virüsü ile mücadele kapsamında çalışmalarını artırarak devam ettiriyor.


Özellikle ölümlerin yaşlılar arasında fazla olması nedeniyle virüsün yayılmasını engellemek amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından yaşlıların evden çıkmaması amacıyla duyurular yapılmıştı. Aziziye Belediyesi bu durumu göz önünde bulundurarak sosyal belediyecilik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. İlçe sınırları içerisinde ikamet eden 60 ve üstü engelli ve kronik hastalığı olan vatandaşların evlerinden çıkmadan ihtiyaçlarının giderilmesi amaçlanan yeni proje hayata geçirildi. Aziziye Belediyesi tarafından Beyaz masa birimi ve Zabıta Müdürlüğü'ne tahsis edilen elektrikli küçük araçlarla yaşlı vatandaşların talepleri alınıp ihtiyaçları yerine getirilecek. Aziziye Belediyesi Whatsapp hattı 05350190191 ve çağrı merkezi numarası 4449125 No'lu hattı 7 gün 24 saat boyunca aranabiliyor. Acil ihtiyaçlar başta olmak üzere tüm talepler değerlendirilip vatandaşların istekleri yerine getirilecek.


Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, korona virüsü ile mücadele kapsamında belediye ekipleri ile sürekli olarak bu ve benzeri projelerin uygulanması amacıyla sürekli olarak çalıştıklarına işaret etti. Başkan Orhan, #evdekal sloganını tam uygulanabilir hale getirmek amacında olduklarını, vatandaşların elzem olan ihtiyaçlarını karşılamada destek olmayı amaçladıklarını kaydetti. Başkan Orhan, "ilçe halkımızın tüm taleplerini değerlendirip hayata geçirmek azmindeyiz. Zaten yürümekte zorluk çeken engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızı bu zorlukları atmaları için onlara el ayak oluyoruz. Bu projemizle hem söz konusu hastalığın yayılmasını hem de belediye olarak sosyal anlamda bir eksikliği tamamlamayı amaçladık. Özveri ile 7/24 çalışan beyaz masa birimimiz ve zabıta ekiplerimizin bu konuda gösterecekleri yoğun çalışmalardan dolayı şimdiden teşekkürü borç biliyorum" diye konuştu. - ERZURUM

Aziziye, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:10 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İmamoğlu, 'evde kal' çağrısına uymayanlara isyan etti: Bunu yapmayın
21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı Yasağa rağmen meşaleli asker uğurlaması yapıldı
Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı         
20:04
Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı         
12:10
Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi         
10:40
Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti         
10:25
Uzmanlar uyardı! Burun tıkanmadan koku alınamıyorsa koronavirüsün belirtisi olabilir Uzmanlar uyardı! Burun tıkanmadan koku alınamıyorsa koronavirüsün belirtisi olabilir         
09:15
Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor         
08:21
Hollanda'da 3 Türk koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti Hollanda'da 3 Türk koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti         
00:34
Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek         
00:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayınladığı sesli mesajda vatandaşlara sokağa çıkmama çağrısı yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayınladığı sesli mesajda vatandaşlara sokağa çıkmama çağrısı yaptı         
00:22
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor         
23:52
Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu: İtalya'da durumlar çok kötü Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu: İtalya'da durumlar çok kötü         
23:11
AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor         
22:38
Koronavirüs en çok yaşlıları etkiliyor! İşte ülke ülke yaşlı nüfus oranları ve Türkiye'deki durum Koronavirüs en çok yaşlıları etkiliyor! İşte ülke ülke yaşlı nüfus oranları ve Türkiye'deki durum         
13:49
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı         
10:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 22:37:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aziziye Belediyesi yaşlıları unutmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]