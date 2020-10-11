Aziziye Belediyesi zabıta ekiplerinden Azerbaycan'a destek - Son Dakika

Aziziye Belediyesi zabıta ekiplerinden Azerbaycan'a destek

11.10.2020 14:21
Aziziye Belediyesi zabıta ekiplerinden Azerbaycan'a destek, System.String[]

Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyona Aziziye Belediyesi destek verdi.

Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyona Aziziye Belediyesi destek verdi.

Belediye zabıta ekipleri, Azerbaycan'a destek vermek amacıyla Karabağ'da verilecek her türlü göreve hazır olduklarını belirtti.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ise aldıkları karardan dolayı Zabıta Müdürlüğü ekiplerini tebrik etti.

Zabıta ekipleriyle birlikte açıklama yapan Orhan, bölgede barışı tehdit eden Ermenistan'ın, Azerbaycan toprağı Karabağ'da işgali ısrarla sürdürmesinin anlaşılabilir bir durum olmadığını belirtti.

Azerbaycan'a dualarını eksik etmediklerini dile getire Orhan, "Kardeş ülkemizin öz topraklarına kavuşacak olması bizleri de heyecanlandırıyor. Umuyoruz ki Karabağ'ın Azerbeycan'a katılması sonrasında bölgede barış egemen olacaktır. Belediyemiz tüm birimleri ile desteğini ve duasını esirgememektedir." diye konuştu.

Ermenistan, Azerbaycan, Aziziye, Zabıta, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aziziye Belediyesi zabıta ekiplerinden Azerbaycan'a destek - Son Dakika

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