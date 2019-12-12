Aziziye Belediyesinde halk günü toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Aziziye Belediyesinde halk günü toplantısı yapıldı

6 saat önce

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, halk gününde vatandaşlarla buluştu.

Aziziye Belediyesinde halk günü toplantısı yapıldı, System.String[]

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, halk gününde vatandaşlarla buluştu.

Belediye hizmet binasında başkan yardımcılarının katılımıyla halk günü toplantısı düzenleyen Orhan, vatandaşların sorunlarını tek tek dinledi.

Orhan, toplantının ardından yaptığı açıklamada, vatandaşların sosyal medya ve beyaz masaya ilettikleri sorunlarında halk günlerinde ele alındığını ve çözüme kavuşturulduğunu aktardı.

İlçe sakinlerinin taleplerini günün 24 saatinde iletebildiklerini hatırlatan Orhan, şöyle konuştu:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana 100 kilometreyi aşan uzaklıktaki mahalle statüsündeki köyümüze bile sosyal donatı alanları oluşturup konaklar yaptık. Hemen her köyümüzde karo bordür çalışmamız var. Artık köy olmaktan ziyade özel çiftlik gibi görünüme bürünen bu yerleşim yerlerinde muhtarlarımız ve vatandaşlarımız farklı taleplerle geliyorlar. Düğün salonu talepleri ve bununla birlikte çoban evi istekleri ile birlikte yaylalarda oyun parkları istendiği durumlar bile oluyor. Bu talepler aslında ne denli çalıştığımızın ve rutin hizmetlerin tamamlandığını ortaya koyuyor."

Muhammed Cevdet Orhan, Aziziye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:12 Kaynak: AA
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