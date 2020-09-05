Aziziye Belediyesinden asfalt, karı bordür ve kaldırım çalışmaları - Son Dakika

Erzurum'da Aziziye Belediyesi ilçe sınırlarında asfalt çalışmalarının yanı sıra ara sokak ve caddelerde karo bordür ve kaldırım çalışmaları sürüyor.

Aziziye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe sınırları içinde belediye yatırımları hız kesmeden devam ettiriliyor.

Saltuklu, Selçuklu ve Ilıca mahallelerinde asfaltın yanı sıra ara sokak ve cadde kenarlarındaki karo bordür ve kaldırım çalışmaları ve belediyenin ilçedeki hizmetleri vatandaşlarca memnuniyetle karşılanıyor.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, özellikle beyaz masa birimine vatandaşlardan gelen taleplerinde değerlendirildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Sezon boyunca beyaz masaya vatandaşlardan gelen talep ve öneriler oluyor. Bu istekleri değerlendirip yapabileceğimiz ölçüde yapmaya gayret ediyoruz. Elbette ki olumlu geri dönüşler bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Şimdi tüm ilçemiz adeta belediyemizce şantiyeye dönüştürülmüş durumda. Rutin belediye hizmeti olarak gördüğümüz asfalt, karo, bordür çalışmalarımız yanında özellikle yeni imar alanlarında kaldırım ve asfalt uygulamalarımız sürecek. Mahalle statüsünde ki köylerimizde de çalışmalarımız devam ediyor."