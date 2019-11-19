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Aziziye Belediyesinden eğitime destek

6 saat önce

Aziziye Belediyesi, eğitim yatırımlarına ve desteklerine ara vermeden devam ediyor.

Aziziye Belediyesinden eğitime destek, System.String[]

Aziziye Belediyesi, eğitim yatırımlarına ve desteklerine ara vermeden devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Okullar Hayat Olsun Projesi" kapsamında incelemelerde bulunan belediye yetkililerinin okulların boyama ve tadilat işlemlerine kadar birçok konuda destek verdiği belirtildi.

İlçedeki ilkokul, ortaokul ve liseleri kapsayan projeyle bugüne kadar birçok okulda öğrencilerin eğitimini sürdürmesini kolaylaştıracak çalışmaların yapıldığı ifade edilen açıklamada, son olarak ilçeye bağlı Yarımca, Çiğdemli ve Kumluyazı Mahallelerindeki okullardan tadilat ve boyama çalışması yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, proje kapsamında eğitim gören öğrencilerin ve eğitimcilerin bu faaliyeti sürdürürken işlerini kolaylaştırmayı amaçladıklarını aktardı.

Eğitime desteklerinin devam edeceğini ifade eden Orhan, şunları kaydetti:

"Okullarımızın fiziki şatlarını iyileştirmekle başlayan çalışmalarımız, eğitim materyallerine destek veremeye kadar birçok alanda devam ediyor. Atatürk Üniversitesinde eğitim gören gönüllü kardeşlerimizle birlikte okullarımızın tadilat, boyama ve diğer gerekli işlemlerini yapıyoruz. Hedefimiz ilçemizdeki okulların tamamında gerekli çalışmayı yürütmek. Bu anlamda bizimle hem fikir hem de gönül birliği yapan Aziziye Kaymakamlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve gönüllü kardeşlerimize teşekkür ediyorum."

Çiğdemli, Yarımca, Aziziye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:16 Kaynak: AA
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