Aziziye Belediyesinden eğitime destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aziziye Belediyesinden eğitime destek - Son Dakika

Aziziye Belediyesinden eğitime destek

6 saat önce

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ilçedeki ortaokul son sınıf öğrencilerine Liselere Giriş (LGS) hazırlık yardımcı kitabı dağıttı.

Aziziye Belediyesinden eğitime destek, System.String[]

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ilçedeki ortaokul son sınıf öğrencilerine Liselere Giriş (LGS) hazırlık yardımcı kitabı dağıttı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Orhan, eğitim ve öğretime destek kapsamında beraberindeki Aziziye İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Yavilioğlu ile Fatih, Atatürk, 19 Mayıs ve 23 Nisan İlköğretim Okullarında LGS hazırlık yardımcı kitabı dağıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orhan, her yıl Aziziye'deki okullara benzer destek çalışması yaptıklarını belirtti.

"Gönülden Gönüle Aziziye" projesi kapsamında eğitim ve öğretime desteklerinin devam edeceğini vurgulayan Orhan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sayede ihtiyaç sahibi öğrencilerin üslubuyla incinmeden ihtiyaçlarının gideriyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana geleceğimizin teminatı çocuklarımız için desteklerimizi aksatmadan sürdürme gayretinde olduk. Yerel yönetimlerin asli görevi olmasa da kesinlikle yapması gereken çalışmalar olduğu kanaatindeyim."

Yavilioğlu da dağıtılan LGS kitaplarla öğrencilerin büyük bir eksikliğinin tamamlandığına işaret ederek, Başkan Orhan'a eğitime ve öğrencilere verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Muhammed Cevdet Orhan, Aziziye, LGS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 04:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kız öğrencilere tacizde bulunduğu ileri sürülen öğretmen için soruşturma başlatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askeri okula saldırı düzenleyen Hafter'e sert tepki: O bir cani! Hastanede darp olayını gerçekleştiren şahsın odadan çıkarken söyledikleri yok artık dedirtti: Oh dövdüm rahatladım Irak'ta artan gerilim sonrası DEAŞ karşıtı koalisyon, ülkedeki faaliyetlerini askıya aldı

Son Dakika Haberleri
23:01 DHA YURT BÜLTENİ-14 - Son Dakika
23:00 Otomobildeki hava yastıkları bir aileyi felaketten kurtardı - Son Dakika
23:00 Otomobil 40 metreden uçtu: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
23:00 Zonguldak'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
23:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında soruları yanıtladı: (1) - Son Dakika
22:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askeri okula saldırı düzenleyen Hafter'e sert tepki: O bir cani! - Son Dakika
22:00 Hastanede darp olayını gerçekleştiren şahsın odadan çıkarken söyledikleri yok artık dedirtti: Oh dövdüm rahatladım - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2020 23:06:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aziziye Belediyesinden eğitime destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]