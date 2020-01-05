Aziziye Belediyesinden eğitime destek - Son Dakika

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ilçedeki ortaokul son sınıf öğrencilerine Liselere Giriş (LGS) hazırlık yardımcı kitabı dağıttı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Orhan, eğitim ve öğretime destek kapsamında beraberindeki Aziziye İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Yavilioğlu ile Fatih, Atatürk, 19 Mayıs ve 23 Nisan İlköğretim Okullarında LGS hazırlık yardımcı kitabı dağıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orhan, her yıl Aziziye'deki okullara benzer destek çalışması yaptıklarını belirtti.

"Gönülden Gönüle Aziziye" projesi kapsamında eğitim ve öğretime desteklerinin devam edeceğini vurgulayan Orhan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sayede ihtiyaç sahibi öğrencilerin üslubuyla incinmeden ihtiyaçlarının gideriyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana geleceğimizin teminatı çocuklarımız için desteklerimizi aksatmadan sürdürme gayretinde olduk. Yerel yönetimlerin asli görevi olmasa da kesinlikle yapması gereken çalışmalar olduğu kanaatindeyim."

Yavilioğlu da dağıtılan LGS kitaplarla öğrencilerin büyük bir eksikliğinin tamamlandığına işaret ederek, Başkan Orhan'a eğitime ve öğrencilere verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.