Aziziye Belediyesinden esnafa destek - Son Dakika

Aziziye Belediyesi tarafından ilçe sınırları içinde faaliyet gösteren kahvehaneler, berber ve kuaförler ile rehabilitasyon merkezlerine yardım çeki dağıtıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işini kaybeden ve iki aydan fazla süredir iş yerleri kapalı olan esnafa 250 liralık yardım çeki verildi.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, salgın sürecinde belediye olarak vatandaşları bir nebze de olsa rahatlatma amacında olduklarını söyledi.

Esnafın destekçisi olduklarını anlatan Orhan, "Aziziye Belediyesi olarak esnafımızın rahat ve huzurlu bir ortamda faaliyet göstermeleri için dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Zarara uğramaları nedeniyle de çam sakızı çoban armağanı diyerek onlara 250 liralık yardım çeki dağıttık. Yerel yönetimler olarak her daim onların destekçisi olduk, bundan sonrada devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İlçe esnafı da Aziziye Belediyesi tarafından dağıtılan yardım çeklerinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.