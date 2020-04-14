Aziziye Belediyesinin kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Erzurum'un Aziziye ilçesinde, belediyenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin yanı sıra kentsel dönüşüm çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

Aziziye Belediyesinden yapılan açıklamada, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, başkan yardımcıları ve belediyenin park ve bahçeler birimi yöneticilerinin Ilıca Mahallesi'nde yeni projelerin hazırlığı için bir araya geldikleri belirtildi.

Ilıca Mahallesi Aziziye Caddesi'nde geçen yıl kentsel dönüşüm çalışmalarının yapıldığı hatırlatılan açıklamada, yıkımlar sonrasında söz konusu alanda peyzaj çalışmaları, kent meydanı ve otoparkın inşasına başlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, termal turizm potansiyellerini bünyesinde barındıran Ilıca Mahallesi'nin yeni projelerle cazibesinin artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Aziziye Belediye Başkanı Orhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kentsel dönüşüm ile çehresi değişen Ilıca'nın eksikliği hissedilen projelerle şifa kenti kimliğine katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Yaz ayları ile yaklaşık 20 dönüme yakın alanın yeşillendirme çalışması yapılacağını anlatan Orhan, şöyle devam etti:

"Büyükşehir Belediyemizin de destekleri ile hazırladığımız şifa bahçeleri projesini hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu sayede hem görsel güzellikleri hem de ihtiyaç duyulan dinlenme alanlarını oluşturacağız. Ilıca'da son yıllarda ortaya çıkan otopark eksikliği için de yeni projemiz var. 80 araçlık bir otopark ile trafik sorununu ortadan kaldırma amacındayız. Ilıca bizim için büyük önem arz ediyor. Buradaki termal potansiyellerin yatırım anlamında ortaya çıkması gelecekte Aziziye için kazanım demektir."