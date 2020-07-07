Aziziye Belediyesinin yeşil alan ve park çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Aziziye Belediyesinin yeşil alan ve park çalışmaları sürüyor

Erzurum'da Aziziye Belediyesi, havaların ısınmasıyla yeşil alanların artırılmasına yönelik çalışma başlattı.

Erzurum'da Aziziye Belediyesi, havaların ısınmasıyla yeşil alanların artırılmasına yönelik çalışma başlattı.

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Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye ekipleri, havaların ısınması üzerine bölgede yeşil alan ve park sayısını artırmak için harekete geçti.

Birçok mahallesinde oyun alanı ve parkların bulunduğu Aziziye ilçesinde, bu yıl 6 yeni park yapılarak yeşil alan sayısının da artırılması hedefleniyor.

Saltuklu Mahallesi'nde 4 bin 600 metrekare alanda başlanan ve içinde mini futbol sahası, kaykay alanları, yürüyüş yolu, oyun gurupları ve kameriyelerin yapıldığı parkın bitirilmesi için yoğun çalışma yürütülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Aziziye'nin yaşanabilir ilçeler arasında en çok tercih edilen ilçe olduğunu vurguladı.

Belediyecilik çalışmalarının bu duruma büyük katkı sağladığına işaret eden Orhan, şu ifadeleri kullandı:

"Görev süremiz boyunca özellikle yeşil alanların artırılması hususunda özen gösteriyoruz. Bunun yanında çocuklarımızı da hiçbir zaman unutmadık. Oyun gurupları ve oyun alanlarını da kazandırdık. Nüfusu sürekli artan ilçemizde vatandaşlarımızın huzurlu bir ortamda ikamet etmeleri için daha çok çaba gösteriyoruz."

Orhan, 69'u mahalle statüsünde köy olmak üzere toplam 72 mahallesi bulunan ilçede büyük dönüşüm olduğuna dikkati çekti.

Erzurum, Aziziye, Futbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 13:29 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aziziye Belediyesinin yeşil alan ve park çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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