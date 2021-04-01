Erzurum'da "Kütüphane Haftası" dolayısıyla belediye görevlilerince ağaçlara hediyelik kitap asıldı - Son Dakika

Erzurum'un Aziziye Belediyesi, "Kütüphane Haftası" etkinlikleri kapsamında sokaklardaki ağaçlara hediyelik paketler halinde kitaplar asıldı.

Belediye görevlileri, sabahın ilk ışıklarıyla ilçenin bazı sokaklarındaki ağaçlara, 500 eserden oluşan birbirinden farklı Erzurum seçkileri ve kısa öykülerden oluşan kitapları hediyelik paketler halinde astı.

Vatandaşların hediyelik paket halinde ağaçlara asılan kitapları alıp okuması için yapılan uygulama sırasında yoldan geçen vatandaşlar ağaçlardaki kitapları görününce önce şaşırdı, ardından kitapları aldı.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, insan için en faydalı dostun kitap olduğunu söyledi.

"Kütüphane Haftası" dolayısıyla ilçe sakinlerinin karşısına farklı bir sürprizle çıkmak istediklerini ifade eden Orhan, "Kitap demek bilgi demek, çağımız da bilgi çağı. Bu çağda bilgiye sahip olan güce de sahip oluyor. Dolayısıyla bizler de çağa ayak uydurup bilgi toplumu olmak zorundayız. Yarınlara sağlam ve emin adımlarla yürüyebilmenin yolu bilgiden, bilginin yolu ise kitaplardan ve okumaktan geçiyor." dedi.

Orhan, amaçlarının hem vatandaşların kitaplarla olan bağlarını güçlendirmek hem de evlerdeki kütüphane ve kitaplıklara yeni eserler kazandırmak olduğunu sözlerine ekledi.