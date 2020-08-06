Aziziye'de asfalt atağı - Son Dakika

Aziziye Belediyesi tarafından yeni hizmet sezonu ile birlikte ilçe sınırları dahilinde 10 bin ton asfalt kaplamanın yapılacağı açıklandı. 1702 kilometrekare alanı ile Erzurum'un en büyük ilçesi konumundaki Aziziye'de 69 mahalle statüsünde köy ve 3 merkez mahalle bulunuyor. 64 bine yaklaşan nüfusu ile son yıllarda cazibesi artan yerleşim merkezi olan Aziziye'de asfalt kaplama çalışmaları için son hazırlıklar yapıldı.

Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, son kez asfalt çalışması yapılacak alanlarda incelemelerde bulundu. Vatandaşların talepleri doğrultusunda tüm ihtiyaç duyulan alanların belirlendiğine dikkat çeken Başkan Orhan, "Pandemi dolayısıyla hizmetlerimizde kısmi olarak gecikme olsa da mutlak surette halkımızın taleplerini karşılama noktasında gereken tüm çalışmayı yapmayı planlıyoruz. Yıl sonuna kadarda tüm bu çalışmaları tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

Yeni imar yolları asfalt ile tanışıyor

Konutlaşmanın artarak devam ettiği Aziziye İlçesi'nde yeni imar yolları da bu yıl asfalt ile tanışacak. Özellikle imar yollarında inceleme yaparak bu alanlara asfalt kaplama talimatını veren Aziziye Belediye Başkanı Orhan, sürekli büyüyen ve cazibesi artan Aziziye'nin belediyecilik hizmetleri anlamında da aynı oranda hizmet yükünün arttığına dikkat çekti. Başkan Orhan, "Aziziye her geçen gün gerek nüfusu gerekse yeni imar alanları ile her geçen gün büyüyen bir ilçe konumuna geldi. Şehrin en genç ve en yaşlı yerleşim alanlarını içinde barındıran ilçemizin avantaj ve dezavantajlarına vakıfız. Şimdiki çalışmalarımız asfalt uygulamaları olacak. İlçemizin hak ettiği en kaliteli asfaltı ve yol çalışmalarını yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - ERZURUM