Son Dakika Haberleri: Aziziye'de asfalt kaplama çalışmaları son sürat devam ediyor
Son Dakika Güncel Haber

Aziziye'de asfalt kaplama çalışmaları son sürat devam ediyor

57 dakika önce

Aziziye Belediyesi ilçede ana ve ara yolların yanı sıra yeni yerleşim alalarında da asfalt kaplama çalışmalarını sürdürüyor.

Aziziye'de asfalt kaplama çalışmaları son sürat devam ediyor, System.String[]

Aziziye Belediyesi ilçede ana ve ara yolların yanı sıra yeni yerleşim alalarında da asfalt kaplama çalışmalarını sürdürüyor.


İlçeye bağlı 72 mahallenin tamamında çalışma programı oluşturan Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ihtiyaç önceliğine göre asfalt kaplama çalışmalarını yürütüyorlar. Asfalt ve kilit taşı parke çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, vatandaşlardan gelen her türlü talebi de yerinde tespit ederek değerlendiriyorlar.


Dadaşkent ve Ilıca'da çalışmalarına devam eden ekipler, bu bölgenin ardından Yarımca mahallesine geçecekler.


Yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, şunları kaydetti: " İlçemizin tamamında asfalt ve yol bakım çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yeni imar yolları ve yeni yerleşim alanlarında bu ihtiyaçları tespit etik ve süratle gerekli çalışmaları yapıyoruz. Beyaz Masa ekibimiz ve belediyemizin bütün iletişim mecraları 7-24 vatandaşlarımızdan gelebilecek istek ve talepleri değerlendirmek adına faaliyet gösteriyorlar. Çalışmalarımızın temelinde halka hizmet, hakka hizmet düsturu yatırıyor. Bizim halkımız her şeyin en iyisine layık, bu minvalde gerekli her türlü çalışmayı yürütüyoruz ve yeni projelere de açığız." - ERZURUM

Fen İşleri Müdürlüğü, Aziziye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sosyal medyaya damga vurdu! Antalya'dan insanlık dersi veren görüntüler
Hatay Valiliği: Gözünü kanserden kaybetti Ronaldo'dan transfer ücretlerine eleştiri Büyükada'da faytona sürülen at bitkin düştü, faytoncu zorla yerden kaldırmaya çalıştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 13:07:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aziziye'de asfalt kaplama çalışmaları son sürat devam ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]