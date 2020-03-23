Aziziye'de bahar temizliği devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aziziye'de bahar temizliği devam ediyor - Son Dakika

Aziziye'de bahar temizliği devam ediyor

6 saat önce

Aziziye Belediyesi tarafından ilçe genelinde bahar temizliği alarmı verildi.

Aziziye'de bahar temizliği devam ediyor, System.String[]

Aziziye Belediyesi tarafından ilçe genelinde bahar temizliği alarmı verildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park Bahçeler Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü çalışma kapsamında tüm sokaklar ve belediye uhdesinde bulunan tüm caddeler temizlenip yıkanıyor.


Özellikle Ilıca, Saltuklu ve Selçuklu mahallelerinde bir haftadan beri sürdürülen bahar temizliği kapsamında bu temizlikler sürekli hale getirildi. Ticarethane ve kamusal alanlarda ki ilaçlama çalışmalarının yanı sıra sürdürülen temizlik çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdürüldüğü görülüyor. Dünyayı etkisi altına Korona Virüsü 'nün de ön plana alınarak temizlik çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, her bahar ayları ile birlikte başlatılan temizlik çalışmalarının bu yılda daha da yoğunlaştırılmış bir şekilde devam ettirildiğini söyledi. Başkan Orhan, "Korona virüs ile mücadele çerçevesinde yetki alanları içinde bulunan tüm sokak ve caddelerin temizliği için ekiplerimiz olağanüstü çaba gösteriyorlar. Çağrı merkezlerimize gelen talepler ide değerlendirerek çalışmalarımızı bu minvalde sürdürüyoruz. Temiz ve yeşil bir Aziziye için baharın gelişi ile birlikte işçilerimiz yoğun mesai harcamaktadırlar. Hepsine özverili çalışmalarından ötürü teşekkürü borç biliyorum" dedi. - ERZURUM

Selçuklu, Aziziye, Ilıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:03 Kaynak: İHA

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