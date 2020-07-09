Aziziye'de baraka operasyonu - Son Dakika

Aziziye'de baraka operasyonu

Aziziye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe sınırları dahilinde izinsiz yapılaşmanın önüne geçmek için seferberlik başlatıldı.

Aziziye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe sınırları dahilinde izinsiz yapılaşmanın önüne geçmek için seferberlik başlatıldı. Birkaç gün süren çalışmalarda 50'ye yakın izinsiz yapının yıkımı gerçekleştirildi.

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Aralarında kanatlı hayvan kulübesi, garaj ve depoların bulunduğu barakaların yıkımında Zabıta ekiplerinin kararlı çalışmaları devam ediyor. Çoğunluğu Ilıca Mahallesinde bulunan baraka tipi yapılaşmalar vatandaşlar tarafından gelen yoğun şikayetlerde dikkate alınarak zabıta ekipleri gözetiminde Fen İşleri Müdürlüğü yıkım ekipleri tarafından kaldırıldı.


Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ilçenin görünümüne olumsuz etki eden baraka yapıların kaldırılması hususunda göstermiş oldukları dirayetli çalışmalarından dolayı Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.


Aziziye İlçesinin metruk ve suç unsurlarına davetiye çıkaran yapılardan arındırılması hususunda kararlı olduklarını dile getiren Başkan Orhan, "İlçemize yaptığımız hizmetler kadar yaşadığımız bu bölgenin görünümüne de özen göstermek zorundayız. Hukuk dışı izinsiz yapılara asla müsaade etmeyeceğiz. Bu konuda yaptırımlarımız devam edecek. Hijyen koşullarına muhalefet eden baraka yapılarının önce uyarı yoluyla sonrasında cebren yıktırılması suretiyle ekiplerimiz çalışmaktadır" diye konuştu. - ERZURUM

Zabıta Müdürlüğü, Aziziye, Zabıta, Ilıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 11:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aziziye'de baraka operasyonu - Son Dakika
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