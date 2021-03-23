Aziziye'de denetim ve ilaçlama bir arada - Son Dakika

Aziziye'de denetim ve ilaçlama bir arada

23.03.2021 12:01
Aziziye'de denetim ve ilaçlama bir arada, System.String[]

Aziziye Belediyesi, salgınla mücadele seferberliğini sürdürüyor.

Aziziye Belediyesi, salgınla mücadele seferberliğini sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin sahada sürekli faaliyet halinde bulunduğu Aziziye'de, bir yandan dezenfeksiyon çalışmaları yapılırken, salgın tedbirlerine uyulup uyulmadığı ise, günün her saatinde denetleniyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ulaşım araçlarından lokanta, kahvehane, kafe ve marketlere varıncaya kadar umuma açık alanları sürekli denetlerken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise, okullardan kamu kurum ve kuruluşlarına varıncaya kadar toplu kullanım alanlarında periyodik aralıklarla dezenfeksiyon işlemi uyguluyor.

Yürütülen çalışmalarla ilgili olarak bir değerlendirme yapan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, virüsün halen daha aktif olduğuna dikkati çekerek, "Salgınla mücadele sürecinde rehavet göstermek gibi bir lüksümüz yok! Süreçte en ufak bir gevşeme, bizi hiç görmek istemeyeceğimiz sonuçlarla karşı karşıya bırakabilir" dedi.

Salgınla mücadelede Türkiye örneği

Koronavirüs salgınıyla mücadelede bir yılın geride kaldığının ve bu sürecin Türkiye'de örnek teşkil eden bir nitelikte yürütüldüğünün altını çizen Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, "Çok güçlü bir altyapıya sahip olan sağlık sistemimiz sayesinde salgınla mücadelede önemli başarılar kaydettik. İlgili kurum ve kuruluşlarca yürütülen çalışmalara ilaveten sağlık çalışanlarımızın da gayretiyle hamdolsun çok ciddi bir sıkıntı yaşamadık. Süreçte yerel yönetimler olarak bizler de elimizden geleni yaptık ve yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Normalleşme döneminde daha fazla hassasiyet

Türkiye'de Mart ayı itibariyle başlayan yeni normalleşme dönemiyle beraber denetim ve dezenfeksiyon çalışmalarına yoğunluk verdiklerini dile getiren Başkan Orhan, "Normalleşme dönemlerinde tedbirlere çok daha fazla sarılmamız ve hassasiyet göstermemiz gerektiği kuşkusuz bir gerçek. Dolayısıyla biz de Aziziye ilçemizde ekiplerimizi bu hususta seferber etmiş bunuluyoruz. Zabıta ekiplerimizi günün her saatinde denetim halinde tutmakla birlikte Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizi de, dezenfeksiyon çalışmaları için sürekli sahada bulunduruyoruz. Hiç unutmamamız ve aklımızdan çıkarmamız gereken husus, virüsün halen daha aktif ve risk teşkil eder boyutta olduğudur. Bu yüzden temas ortamı oluşturmamaya özen gösterelim, maske ve mesafe kuralına riayet edelim! Süreçte sergileyeceğimiz rehavet, vaka sayılarının artmasına sebep olabileceği gibi, hiç istemeyeceğimiz sonuçların ortaya çıkmasına da sebep olabilir" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Aziziye'de denetim ve ilaçlama bir arada
Aziziye'de denetim ve ilaçlama bir arada
Aziziye'de denetim ve ilaçlama bir arada
Aziziye'de denetim ve ilaçlama bir arada

Muhammed Cevdet Orhan, Türkiye, Aziziye, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aziziye'de denetim ve ilaçlama bir arada - Son Dakika


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