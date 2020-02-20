Aziziye'de eğitim seferberliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aziziye'de eğitim seferberliği - Son Dakika

Aziziye'de eğitim seferberliği

7 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aziziye İlçe Başkanlığı'nda eğitim seferberliği başlatıldı.

Aziziye'de eğitim seferberliği, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aziziye İlçe Başkanlığı'nda eğitim seferberliği başlatıldı. İlçe Başkanı Murat Karadaş ve yönetimi, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere kırtasiye malzemesi ve okul çantası dağıttı. İlçe Başkanı Karadaş, yatırımın en makbulünün insana ve eğitime yapılan yatırım olduğunu belirterek, "Yokluğun ve yoksulluğun eğitimin önündeki engellerden birisini teşkil etmesine izin vermeyeceğiz" dedi.


Bu anlamda başlattıkları yardım seferberliği kapsamında parti yöneticileri olarak kırtasiye malzemelerinden oluşan yardım paketleri hazırladıklarını belirten İlçe Başkanı Karadaş, "Bu malzemeleri ihtiyacı olan öğrencilerimiz için bizzat öğrenim gördükleri okullara kadar götürdük. Bunun dışında kendi tespit ettiğimiz öğrencilerin de evlerine kadar ulaştırdık" diye konuştu.


Okumayı ve ülkesine faydalı hizmetlerde bulunmayı düşleyen binlerce çocuğun bulunduğunun altını çizen MHP Aziziye İlçe Başkanı Murat Karadaş, "Öyle yavrularımız var ki, deftere ve bir tek kaleme dahi büyük bir ihtiyaç duyuyor. Bu ihtiyacı göz önünde bulundurmak ve gereğini yerine getirmekse, hepimizin başlıca sorumluluğu olmalıdır. Bu manada bizler de sosyal bir sorumluluk vazifesi olarak; kendi aramızda oluşturduğumuz bir kaynakla ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz için kırtasiye malzemeleri temin ettik. Bu malzemeleri öğrencilerimize rencide etmeden, onlara mahcubiyet duygusu yaşatmadan ulaştırdık, teslim ettik. Kimileri için okullarına gittik, kimileri için de evlerine ulaştırdık" şeklinde konuştu.


Yatırımın en büyüğünün insana ve eğitime yapılan yatırım olduğunu dile getiren MHP Aziziye İlçe Başkanı Murat Karadaş, toplumun tüm kesimlerini böylesi bir sorumluluk üstlenmeye çağırdı. Başkan Karadaş, "Herkes elinden geldiğince eğitime yönelik bu tür sosyal faaliyetlere girişmeli ve ihtiyaç sahibi öğrenciler için seferber olmalıdır. Biz dün olduğu gibi, bundan sonra da bu ve benzeri sosyal sorumluluk adımları atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Milliyetçi Hareket Partisi, Murat Karadaş, Aziziye, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: "Türkiye Suriye'den ne zaman çıkacak?" sorusuna Bakan Akar madde madde yanıt verdi
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar: Rusya ile karşı karşıya gelme niyetimiz yok Türkiye'nin gündemindeki Atakan Kayalar, sosyal medyayı ikiye böldü Milli Savunma Bakanlığı "Türkiye, ABD'den Patriot istedi" iddiasını yalanladı

Son Dakika Haberleri
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı
20:54 Ece Erken, tüm dünyada hızla yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medya hesabından paylaştı
19:41 Tuğba Ekinci, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ı diline doladı
19:00 7. Altın Palmiye Ödülleri, 23 Mart'ta sahiplerini bulacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 22:19:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aziziye'de eğitim seferberliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]