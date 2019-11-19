Son Dakika Haberleri: Aziziye'de eğitime renkli destek
Son Dakika Güncel Aziziye'de eğitime renkli destek - Son Dakika

Aziziye'de eğitime renkli destek

6 saat önce

Aziziye Belediyesi eğitime olan yatırımlarına ve desteklerine ara vermeden devam ediyor.

Aziziye'de eğitime renkli destek, System.String[]

Aziziye Belediyesi eğitime olan yatırımlarına ve desteklerine ara vermeden devam ediyor.


Okullar Hayat Olsun projesi kapsamında incelemelerde bulunan belediye yetkilileri, okulların boyama ve tadilat işlemlerine kadar birçok konuda destek veriyor. İlçedeki ilkokul, ortaokul ve liseleri kapsayan proje ile bugüne kadar birçok okulda öğrencilerin eğitimini sürdürmesini kolaylaştıracak çalışmalar yapıldı.


Son olarak Yarımca, Çiğdemli ve Kumluyazı'da tadilat ve boyama çalışması yapan Aziziye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile Atatürk Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde öğrenim gören gönüllü öğrenciler ilçedeki okulların tamamına dokunmayı hedefliyor.


Eğitimin her zaman önceliklerinin başında yer aldığını belirten Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Okullar Hayat Olsun projesiyle eğitim gören öğrencilerin ve eğitimcilerin bu faaliyeti sürdürürken işlerini kolaylaştırmayı amaçlandıklarını söyledi.


Başkan Orhan," Eğitime desteklerimiz daha önce de gerçekleşti, bundan sonra da devam edecek. Okullarımızın fiziki şatlarını iyileştirmekle başlayan çalışmalarımız, eğitim materyallerine destek veremeye kadar birçok alanda devam ediyor.


Atatürk Üniversitesi'nde eğitim gören gönüllü kardeşlerimizle birlikte okullarımızın tadilat, boyama ve diğer gerekli işlemlerini yapıyoruz. Hedefimiz ilçemizdeki okulların tamamında gerekli çalışmayı yürütmek olacak. Bu anlamda bizimle hem fikir hem de gönül birliği yapan Aziziye Kaymakamlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü ve gönüllü kardeşlerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.


Tadilat ve boyama çalışmalarına minik öğrenciler de destek oluyor. - ERZURUM

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran protestolarında 5. gün! Af Örgütü, 106 kişinin öldüğünü duyurdu
Le Mesurier'in Karaköy'deki ofisine 'Nihad Sarmini' adıyla ikinci kez kargo geldi Son dakika: Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması: Her türlü kombinasyonu denedik hiçbirinin maliyeti sürdürülebilir değil ABD'den bir S-400 açıklaması daha: Hâlâ Türkiye'nin S-400 konuşlandırmaktan vazgeçmesini umuyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 21:52:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aziziye'de eğitime renkli destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]