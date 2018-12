Aziziye'de İstişare Turu

AK Parti Aziziye Saltuklu Mahalle temsilciliğinde istişare toplantısı yapıldı.

AK Parti Aziziye Saltuklu Mahalle temsilciliğinde istişare toplantısı yapıldı.



Dün akşam saatlerinde yapılan programa Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, AK Parti İlçe Başkanı Ensar Coşkun ve çok sayıda partili katıldı.



Programda Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 4 buçuk yıllık hizmet döneminde hayata geçirdikleri projeleri anlattı.



Programının açılış konuşmasını yapan AK Parti Aziziye İlçe Başkanı Ensar Coşkun, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde hazırlıklarını tamamladıklarını ve çalışmalara başladıklarını ifade etti.



Aziziye'nin gücünü ve kuvvetini teşkilatlarından aldığına dikkat çeken Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, mart ayında gerçekleşecek yerel seçimlerde yine Aziziye isminin ön sıralarda olacağına inançlarının tam olduğunu kaydetti.



Her adımda hizmet var



İlçe sınırları içerisinde hizmet götürmedikleri tek bir alan bile kalmadığı bilgisini veren Başkan Orhan sözlerini şöyle sürdürdü: " Önemle değinmem gereken bir konu varki; 1702 kilometrekare alana sahip ilçemizde, tüm mahallerimizi, tüm caddelerimizi, sokaklarımızı tek tek Büyükşehir Belediyemizin yetkilileriyle ile birlikte gezdik. Belirlediğimiz ihtiyaçları ve yapılması gereken çalışmaları öncelik durumlarına göre acil eylem planı çerçevesinde hayata geçirdik. Şehrimiz ve ilçemiz için her zaman en iyiyi arama gayretinde olduk.



Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen beye geçirdiğimiz bu 4 buçuk yıllık süreç içerisinde ilçemize yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum.



Teşkilatlarla birlikte çözüm



Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesine yeni bir hazırlık dönemine girdiklerini ve bu kapsamda AK teşkilatlarla sürekli fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti.



Başkan Sekmen konuşmasının devamında şehrin sorunlarına ve ihtiyacı olan çalışmalara teşkilatlarla birlikte hareket ederek çözüm ürettiklerini söyledi.



Göz dolduran uyum



Aziziye ilçesi ve şehrin tamamında önemli hizmetleri hayata geçirdiklerini anlatan Başkan Sekmen," Aziziyemize layıkıyla hizmet edebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu bölgede, alt yapı, kanalizasyon, üst yapı, yağmur suyu kanalı, asfalt, kaldırım ve ağaçlandırma gibi birçok hizmeti hayata geçirdik. İmar hizmetlerinden tutun da kronik hale gelmiş birçok problemi ortadan kaldırdık. Yine vatandaşlarımızın desteğiyle Aziziye ilçemizde olduğu gibi şehrimizin tamamında örnek çalışmalar gerçekleştirdik.



Bu eksende bizimle uyum içerisinde çalışan Aziziye Belediye Başkanımız Muhammed Cevdet Orhan kardeşime, belediye meclis üyelerine ve teşkilatımızın her kademeden mensubuna yürekten teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Program soru-cevap bölümünün ardından son buldu. - ERZURUM

