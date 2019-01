Aziziye'de Kafe Açılışı

İş adamı Lokman Acar'ın sahibi olduğu Lokka & Bistro düzenlenen törenle açıldı.Açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu Başkanı Lütfü Yücelik , AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.Açılış kurdelasını kesen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Lokka&bistro'nun Erzurum için hayırlı olması temennisinde bulundu.Açılış sonrası davetliler tarafından gezilen Cafe Lokka&bistro büyük beğeni topladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen işletme sahibi Lokman Acar'a yaptığı yatırım nedeniyle üzerinde Çifte Minarelerin olduğu bir çini hediye etti. Dadaşkent 7. cadde konakları A blok altında hizmete giren Lokka&bistro cafenin sahibi Lokman Acar, "Dadaşkent semtimizde nezih bir mekan oluşturmlak için yaptığımız çalışmalar neticesinde insanların hoşça vakit geçirebilecekleri ve dinlenebilecekleri bir mekanı hizmete açtık. Cafemizde ayrıca özel günler içinde her türlü organizasyonlarada ev sahipliği yapabileceğiz. gerek gençlerimiz ve gerekse ailelerimizin nezih ve rahat mekanımızda ağırlayacağız. Yine ayrıca her ayın 25'inde değişik promosyonlar düzenleyeceğiz. çünkü 25 Erzurum plakası ve bizlerde memleket sevdalısı olduğumuz için her ayın 25'ini özel tutacağız. Açılışımıza katılarak bizleri onure eden Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız mehmet Sekmen olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum." dedi. - ERZURUM