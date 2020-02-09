Aziziye'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Aziziye Belediyesi kent merkezinde ve kırsalda karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bölge genelinde süren yoğun kar yağışı Aziziye'de de etkisini fazlasıyla gösteriyor.



Kar yağışı nedeniyle kent merkezinde ve bağlı mahallelerde Aziziye Belediyesi tarafından hummalı bir çalışma yürütülüyor. Caddeler, kaldırımlar, sağlık ocakları ve eğitim kurumlarının temizliğine öncelik verildiği çalışmalar vardiyalı bir şekilde devam edecek.



Yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan," Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekipler karla mücadele alanında önemli bir efor sarfe diyorlar. Özellikle karla mücadele etkin hareket edebilmek adına bir kriz masası oluşturduk. Kriz masasının kontrolünde çalışmalar koordineli bir şekilde devam ediyor" dedi.



Beledi Beyaz Masa biriminin de 7-24 vatandaşlardan gelebilecek talepleri değerlendireceğini hatırlatan Başkan Orhan, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile de karla mücadelede uyumlu bir çalışma sergilediklerini söyledi. - ERZURUM