Aziziye'de karo bordür atağı - Son Dakika

Aziziye ilçe sınırları içinde belediye yatırımları hız kesmeden devam ettiriliyor. Gece gündüz demeden sürdürülen asfalt çalışmalarının yanısıra ara sokak ve cadde kenarlarında karo bordür ve kaldırım çalışmalarında yoğunluk dikkat çekiyor.

Saltuklu, Selçuklu ve Ilıca Mahallelerinde belediye tarafından yaptırılan hizmetler vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Belediye olarak özellikle beyaz masa birimine vatandaşlardan gelen taleplerinde değerlendirildiğini söyleyen Başkan Orhan, "Tüm sezon boyunca beyaz masa birimine vatandaşlardan gelen talep ve öneriler oluyor. Bu istekleri değerlendirip yapabileceğimiz ölçüde yapmaya gayret ediyoruz. Elbette ki olumlu geri dönüşler bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Şimdi tüm ilçemiz adeta belediyemiz tarafından şantiyeye dönüştürülmüş durumda. Rutin belediye hizmeti olarak gördüğümüz asfalt, karo, bordür çalışmalarımız yanında özellikle yeni imar alanlarında kaldırım ve asfalt uygulamalarımız sürecek. Mahalle statüsünde ki köylerimizde de çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" diye konuştu. - ERZURUM