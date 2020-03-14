Aziziye'de Korona fırsatçılarına göz açtırılmayacak - Son Dakika
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Aziziye'de Korona fırsatçılarına göz açtırılmayacak

6 saat önce

Aziziye Belediyesi tarafından ilçe sınırları içinde faaliyet gösteren gıda satış noktaları ve marketlere denetim gerçekleştirildi.

Aziziye'de Korona fırsatçılarına göz açtırılmayacak, System.String[]

Aziziye Belediyesi tarafından ilçe sınırları içinde faaliyet gösteren gıda satış noktaları ve marketlere denetim gerçekleştirildi.


Belediye zabıta ekiplerinin gün içerisinde yaptığı denetimlerde etiketler incelenerek zamlı satış yapan esnaf uyarıldı. Çin'in Wuhan kentinde baş gösteren tüm dünyaya yayılan Korona bulaşıcı hastalığını fırsata çevirmek isteyerek vatandaşların panik havasını istismara ederek fahiş zam yapanlar hakkında yüklü cezalar uygulanacak.


Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, yerel yönetimler olarak halkı sömürmeyi amaç edinenlerin takibinde olacaklarının altını çizdi. Şu ana kadar zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde herhangi bir suç unsuru görülmediğini aktaran Başkan Orhan, "İlçe sınırları içinde tüm esnafı yakın takibe aldık. Şikayetleri değerlendiriyoruz. İlçe esnafımızın şu ana kadar ki durumu itibariyle duyarlılığı bizleri mutlu etti." dedi.


DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRECEK


Başkan Orhan, Korona virüsü riskinin devam ettiği süre boyunca haksız satış yapan fırsatçı esnaf ve işletmeler konusunda gerken cezai işlemlerin uygulanacağını ifade etti. Başkan Orhan, "Vatandaşlarımız 4449125 numaralı telefon ile 0535 019 0191 whatsap şikayet hattı aracılığı ile Aziziye Belediyesi Beyaz Masa birimine ulaşarak şikayetlerini 24 saat boyunca iletebilirler." diyerek sözlerini sürdürdü. - ERZURUM

Çin Halk Cumhuriyeti, Aziziye, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:31 Kaynak: İHA
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