Aziziye'de muhtarlar zirvesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aziziye'de muhtarlar zirvesi - Son Dakika

Aziziye'de muhtarlar zirvesi

6 saat önce

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ilçe sınırları içinde bulunan mahalle muhtarları ile görüşmelerini sürdürüyor.

Aziziye'de muhtarlar zirvesi, System.String[]

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ilçe sınırları içinde bulunan mahalle muhtarları ile görüşmelerini sürdürüyor. Bir süre önce Selçuklu, Saltuklu ve Ilıca mahalle muhtarları ile görüş alışverişinde bulunan Başkan Orhan, daha sonra Paşayurdu, Emrecik, Alaybeyi, Ocak, Demirgeçit, Alaca, Tebrizcik, Atlıkonak, Çiğdemli, Gelinkaya, Başçakmak, Eskipolat, Yoncalık, Sorkunlu, Eğerti ve Ağcakent muhtarlardan talep ve eksiklikler konusunda bilgi aldı. İçinde bulunduğumuz kış mevsiminde karla mücadele çalışmalarının ağırlık kazandığı toplantıda yaz aylarında yapılacak olan yatırımlarda masaya yatırıldı. Mahallelerin sosyal donatı alanları ve rutin hizmetlerde eksiklik olmadığını hatırlatan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, önümüzdeki hizmet döneminde de yeni yatırımların yapılacağının altını çizdi.


Aziziye ilçesi sınırları dahilinde bulunan mahalle statüsünde ki köyler AK Partili belediye ile adeta altın çağını yaşıyor. En ücra mahallelere kadar çocuk oyun alanlarından, köy konaklarına ve çoban evlerine kadar hemen her yatırımın yapıldığı görülüyor. Mahalle sakinlerinden şimdilerde düğün salonu ve spor alanları konusunda talepler geldiğini hatırlatan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, "Guruplar halinde mahalle muhtarlarımız ile bir araya gelip hizmetlerin yerine getirilmesi konusunda istişare ediyoruz. Gelen talepler genel olarak rutin hizmetler konusunda başarılı olduğumuzu ortaya koyuyor. Aziziye'nin daha yaşanabilir bir ilçe olması için elbirliği içindeyiz. Gurup köylerimizin ortak kullanmak için talep ettikleri düğün salonu istekleri oluyor. Bunlarla birlikte tarım ve hayvancılık yatırımları ile ilgili genel talepler de var. Biz bu taleplerin tamamına cevap vermek için planlama yapıyoruz" diye konuştu.


"Muhtarlarımız ile her an diyalog içerisindeyiz"


69 mahalle statüsünde köy ve üç merkez mahalle ile Erzurum'un en fazla coğrafi alana sahip ilçesi olduklarını vurgulayan Başkan Orhan, muhtarların belediye olan irtibatlarının sağlanması için kurulan Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ile her an ulaşılabilir olduklarını dile getirdi. Başkan Orhan, "Muhtarlık müessesesi bizler için önem arz ediyor. Vatandaşımız ile bizlere köprü vazifesi gören muhtarlarımızın taleplerinin hemen karşılık bulması için çabalıyoruz. Hizmette gecikmenin olmasını istemiyoruz" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Muhammed Cevdet Orhan, Selçuklu, Aziziye, Ilıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İlkokulda tepki çeken görüntüler! Öğrencilere tokat attı, yere yatırarak kulağını çekti
Son dakika: Osman Kavala hakkında yeniden gözaltı kararı verildi Manisa'daki deprem sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan ilk açıklama: Yavaş depremler devam ediyor BM'den korkutan koronavirüs açıklaması: Risk çok büyük ve buna hazır olmamız lazım

Son Dakika Haberleri
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı
21:14 Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 3 Adam'ın neden ayrıldığını açıkladı
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 23:08:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aziziye'de muhtarlar zirvesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]